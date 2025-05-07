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У Європі розробляють системи оплати картками, що працюватиме без інтернету
23:23 07.05.2025 |
Щонайменше кілька країн Європи готуються впровадити офлайн-систему оплати картками, яка буде працювати в разі втрати інтернет-з'єднання - зокрема й внаслідок диверсійних дій.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Член правління Банку Фінляндії Туомас Валімакі заявив, що з огляду на повномасштабну війну в Європі зросла ймовірність збоїв інтернет-інфраструктури.
Позаяк популярність готівки в Європі падає (серед фінів таких - 10%), в разі втрати звʼязку жителі не зможуть оплачувати товари і послуги.
"Оскільки карткові платежі вимагають функціонування міжнародних каналів передачі даних, Фінляндія повинна бути готова до перебоїв. Звичайно, багато інших країн перебувають у такій самій ситуації", - відзначив Валімакі.
За його словами, Фінляндія за кілька років запровадить національну систему миттєвих платежів, а офлайн-платежі стануть доступними для споживачів вже у 2025-му.
Він додатково стверджує, що Норвегія, Швеція, Данія та Естонія також планують запровадити офлайн-платежі картками.
Центральний банк Швеції повідомив Reuters, що сподівається до 1 липня 2026 року створити систему, яка дозволить шведам здійснювати офлайн-платежі картками для придбання товарів першої необхідності в разі перебоїв тривалістю до семи днів.
А центральні банки Норвегії та Данії заявили агентству, що вже запустили офлайн-електронні платежі, які продовжують розвивати.
Швеція і Норвегія раніше заявили, що відмовляються від планів створення повністю безготівкових систем через побоювання, що це зробить їх вразливими перед безпековими загрозами з боку Росії.
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