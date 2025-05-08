Акції в Азії зростають на сподіваннях щодо торгівлі зі США в очікуванні переговорів з Китаєм

Більшість азіатських акцій незначно зросли в четвер на тлі зростаючих надій на деескалацію тарифної політики президента США Дональда Трампа напередодні торгових переговорів між Вашингтоном і Пекіном, які відбудуться цього тижня.

Регіональні акції технологічних компаній також дещо зросли разом зі своїми американськими колегами після повідомлень про те, що адміністрація Трампа планує скоротити експортні обмеження на передові чіпи штучного інтелекту.

Азійські ринки також отримали позитивний імпульс від Волл-стріт, який був підтриманий зростанням технологічних компаній. Ф'ючерси на американські фондові індекси виросли на азіатських торгах після того, як Трамп заявив, що сьогодні оголосить про велику торговельну угоду, причому, за повідомленнями, ця угода буде укладена з Великобританією.

Ф'ючерси на S&P 500 додали 0,5%, а ф'ючерси на Nasdaq 100 зросли на 0,7%. Але настрої на Волл-стріт також залишилися на межі після того, як Федеральний резерв попередив про посилення економічної та торговельної невизначеності.

Але регіональні настрої все ще залишаються слабкими, особливо на тлі посилення військової напруженості між Індією і Пакистаном, після того, як Нью-Делі завдав ударів по ймовірних терористичних цілях в Пакистані.

Ісламабад відповів артилерійськими ударами по прикордонному регіону в Кашмірі, і це зіткнення стало одним з найгірших бойових дій між двома ядерними державами за останні роки.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли в четвер на 0,4% і 0,1% відповідно.

Китайські акції продемонстрували незначне зростання після того, як Вашингтон і Пекін підтвердили, що офіційні особи зустрінуться цього тижня у Швейцарії для торговельних переговорів. Хоча перспектива торговельного діалогу викликала певний оптимізм щодо деескалації запеклої торговельної війни між США і Китаєм, малоймовірно, що торговельна угода буде укладена найближчим часом.

Пекін дав зрозуміти, що зустріч відбулася значною мірою на прохання США, тоді як Трамп заявив, що не має наміру знижувати свої захмарні 145% мита проти Китаю до початку переговорів.

Пекін вимагав від США знизити свої торгові мита до початку будь-яких серйозних торговельних переговорів - вимога, яку Трамп в значній мірі розкритикував.

Азіатські біржі, що працюють в області високих технологій, виросли в четвер. Гонконгський індекс Hang Seng додав 0,9%, а японський Nikkei 225 виріс на 0,4%. Південнокорейський KOSPI виріс на 0,3%.

Зростанню технологічного сектору сприяли, головним чином, повідомлення про те, що США скасують введені Байденом обмеження на експорт передових мікросхем штучного інтелекту, що є гарною новиною для американських виробників мікросхем. Але такий крок також віщує більше бізнесу для азіатських компаній, які постачають продукцію американським виробникам мікросхем.

Регіональні постачальники великого виробника ШІ Nvidia - такі як тайванська TSMC і південнокорейська SK Hynix Inc - виросли в четвер від 0,5% до 1,5%. Японська Advantest Corp. додала 2,8%, а акції китайських інтернет-компаній, таких як Alibaba і Tencent Holdings Ltd, виросли на перспективі можливості отримати більш просунуті американські чіпи для своїх амбіцій в області ШІ.

Більш широкі азіатські ринки були в основному позитивними. Австралійський ASX 200 додав 0,2%, хоча більшому зростанню завадило падіння акцій ANZ Group Holdings Ltd на 3% після того, як найбільший банк показав середній прибуток за перше півріччя.