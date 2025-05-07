Ракети до IRIS-T, боєприпаси й не тільки: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

"І вони готові, на певний період, створити демілітаризовану зону. Фактично, вони сказали: ми відходимо на 15 км, і ви, росіяни, також відходите на 15 км. Тобто створюється 30-кілометрова зона, яка чітко контролюється. Можна буде спостерігати, чи є порушення", - Кіт Келлог.