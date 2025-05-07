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Ракети до IRIS-T, боєприпаси й не тільки: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
23:20 07.05.2025 |
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли ракети до IRIS-T, боєприпаси, безпілотники, засоби розмінування тощо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Німеччини.
Варто зазначити, що перелік наданої Україні оновили вчора, 7 травня, у перший день нового уряду Фрідріха Мерца.
У списку, зокрема, 66 транспортних засобів із захистом від мінної засідки MRAP, 4 транспортних засоби кінетичного захисту, 3 колісних гаубиці Zuzana-2.
Також Україна отримала:
* ракети для комплексів ППО IRIS-T SLM;
* боєприпаси для основних бойових танків Leopard-2;
* майже 40 тисяч набоїв для САУ Gepard;
* 27 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
* 1 тисячу артилерійських боєприпасів 122-мм калібру;
* 70 розвідувальних безпілотників Vector із запасними частинами;
* 150 озброєних безпілотників HF-1;
* 20 наземних безпілотних апаратів;
* 6 машин Bergepanzer-2 із запасними частинами;
* 4 машини розмінування WISENT-1 із запасними частинами;
* 2 плуги для розмінування;
* 41 наземну радіолокаційну станцію спостереження;
* десятки лазерних далекомірів, інфрачервоних біноклів, водолазних скутерів, транспортні засоби прикордонної служби;
* протитанкові гармати RGW 90;
* штурмові гвинтівки G3 і MK 556.
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