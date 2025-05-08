Ціни на золото зросли після попередження ФРС щодо економіки

Ціни на золото зросли на азіатських торгах у четвер, оскільки попередження Федеральної резервної системи США щодо економіки підштовхнуло трейдерів до безпечних гаваней, хоча спекуляції щодо торговельної угоди між США і Китаєм обмежили зростання вартості злитків.

Президент США Дональд Трамп заявив, що оголосить про велику торговельну угоду в четвер, що викликало деякі ризиковані рухи на ринках. Але з'явилася інформація, що угода може бути укладена з Великою Британією, що, ймовірно, обмежить економічні наслідки угоди.

Золото різко впало в середу після того, як США і Китай підтвердили, що торговельні переговори відбудуться цього тижня. Але укладення торговельної угоди в результаті цих переговорів видається малоймовірним, особливо з огляду на те, що і Вашингтон, і Пекін не продемонстрували жодних ознак відступу від своїх запеклих суперечок щодо мит.

О 06:36 EET спотове золото подорожчало на 0,8% до $3 389,0 за унцію, в той час як червневі ф'ючерси на золото зросли на 0,1% до $3 394,99 за унцію.

Золото отримало вигоду від відновлення притоку капіталу в безпечні активи після того, як в середу ФРС залишила процентні ставки без змін, як і очікувалося.

Але центральний банк також зазначив, що він дотримується переважно вичікувального підходу до будь-якого потенційного зниження ставок, посилаючись на підвищену невизначеність щодо торгівлі та економіки, що виникла внаслідок мит Трампа.

Голова ФРС Джером Пауелл дав зрозуміти, що центральний банк не поспішає пом'якшувати ставки, і що економіка США зіткнулася зі зростаючою невизначеністю, особливо в умовах запеклої торговельної війни з Китаєм.

Хоча більш високі ставки на довші терміни чинять певний тиск на золото, очікується, що жовтий метал виграє від посилення економічних санкцій через перебої у світовій торгівлі. Слабкі економічні показники США і Китаю, опубліковані минулого тижня, стимулювали приплив інвестицій в золото.

Ціни на інші метали зросли в четвер, компенсувавши частину нещодавніх втрат. Ф'ючерси на платину зросли на 0,8% до $986,85 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,8% до $33,04 за унцію. Ціни на більш широкі метали постраждали від нічного стрибка курсу долара після коментарів ФРС.

Серед промислових металів, ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,4% до $9 458,70 за тонну, в той час як ф'ючерси на мідь в США зросли на 1,1% до $4,6710 за фунт.

Оголошення про початок торговельних переговорів між США і Китаєм цього тижня дещо вплинуло на ціни на золото, хоча вони відновили більшу частину своїх втрат, оскільки ринки вважали укладення торговельної угоди малоймовірним.

Пекін продовжував критикувати те, що він вважає торговельною війною, розв'язаною США, в той час як Трамп заявив, що не планує знижувати мита проти Китаю. Це задало досить суворий тон напередодні торговельних переговорів у Швейцарії, які мають відбутися пізніше цього тижня.

Заява Трампа про неминучу торговельну угоду з великою країною була також пом'якшена повідомленням, що йдеться про Велику Британію.

Британія не підпадає під дію різких взаємних мит Трампа, а також має дефіцит торгового балансу з Вашингтоном, що робить фактичні економічні вигоди від торговельної угоди обмеженими.