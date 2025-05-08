Пізнє ралі чіпів підняло американські індекси після того, як ФРС залишила ставки незмінними

Американські акції виросли в середу на нестабільних торгах, підтримані зростанням акцій напівпровідникових компаній після того, як стало відомо, що регуляторні норми щодо чіпів штучного інтелекту будуть послаблені.

Протягом більшої частини сесії акції коливалися, і торгівля залишалася нестабільною після того, як Федеральна резервна система залишила процентні ставки в США без змін, що було очікуваним для учасників ринку.

Ближче до закриття біржі акції зросли, оскільки виробники чіпів підскочили після того, як агентство Bloomberg повідомило, що адміністрація президента Дональда Трампа планує скасувати обмеження на розробку чіпів штучного інтелекту. Повідомлення було підтверджено представником Міністерства торгівлі. Індекс напівпровідникової промисловості PHLX виріс на 1,7% після падіння на 1% за день.

Раніше ФРС залишила ставки без змін, при цьому центральний банк заявив, що ризики зростання інфляції і безробіття зросли, що ще більше погіршило економічні перспективи, оскільки ФРС бореться з наслідками митної політики Трампа.

Торгівля акціями була нерівномірною після заяви ФРС, доки не з'явився імпульс від виробників мікросхем.

«Очевидно, що заява намагається надіслати повідомлення Білому дому про те, що їхні нещодавні дії ускладнили економічне середовище», - сказала Еллен Хейзен, головний ринковий стратег F.L. Putnam Investment Management у Ліннфілді, штат Массачусетс.

«Вони кажуть, що ризик зростання безробіття збільшився, ризик зростання інфляції збільшився. Вони не пов'язують це безпосередньо з митами, але я думаю, що будь-хто, хто подивиться на це, зрозуміє, що вони мають на увазі саме це».

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 284,97 пункту, або на 0,70%, до 41 113,97, S&P 500 - на 24,37 пункту, або на 0,43%, до 5 631,28, а Nasdaq Composite - на 48,50 пункту, або на 0,27%, до 17 738,16.

Dow підтримав стрибок акцій Disney на 10,8% після того, як квартальні результати розважальної компанії перевершили очікування ринку.

Після рішення центрального банку щодо ставок голова ФРС Джером Пауелл визнав, що невизначеність погіршила настрої серед населення та бізнесу, але сама економіка все ще здорова. Крім того, він сказав, що зниження ставок можливе, якщо це буде підтверджено економічними даними, але ФРС не може вносити превентивні зміни в політику, доки не буде більшої ясності.

Згідно з даними LSEG, ринки все ще в основному очікують зниження ставки ФРС щонайменше на 25 базисних пунктів на липневому засіданні.

Ринкові настрої покращилися на початку сесії, через день після того, як Вашингтон оголосив, що представники США і Китаю зустрінуться на вихідних в Швейцарії для проведення криголамних торгових переговорів після тижнів мит «око за око» між економічними важковаговиками.

Адміністрація Трампа заявила, що потенційні угоди з основними торговельними партнерами вже ведуться, але ринки ще не побачили, що переговори принесуть плоди.

Незадовго до заяви ФРС Трамп заявив, що він не готовий відкликати оголошені 145% мита.

Фінансові ринки протягом останніх тижнів зазнали потрясінь після того, як Трамп оголосив про мита на початку квітня, а індекс S&P 500 впав майже на 15% за кілька днів після цього, але потім майже повністю відновив своє падіння.

Протягом більшої частини сесії Nasdaq знижувався частково через слабкість материнської компанії Google - Alphabet, яка закрилася більш ніж на 7% і потягнула за собою сектор комунікаційних послуг S&P 500 вниз на 1,8%, що стало найгіршим показником сесії.

У повідомленні говориться, що виробник iPhone Apple вивчає можливість додавання опцій пошуку на основі штучного інтелекту у свій веб-браузер, з посиланням на керівника компанії. Акції Apple знизилися на 1,1%.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,56 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі - у співвідношенні 1,2 до 1.

Індекс S&P 500 показав 18 нових 52-тижневих максимумів і вісім нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 52 нових максимуми і 114 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 15,43 млрд. акцій, порівняно з 17,55 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.