Єврокомісія готує перехідні заходи по завершенню «торговельного безвізу» з Україною

Якщо після 5 червня, на момент завершення дії автономних торговельних заходів для експорту з України до ЄС (т.зв. торговельного безвізу), Єврокомісія та Україна не встигнуть внести необхідні поправки до угоди про вільну торгівлю Україна-ЄС, Брюссель запропонує перехідні заходи, щоб захистити українських експортерів.

Про це на брифінгу в Брюсселі 7 травня повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл, передає кореспондентка "Європейської правди".

Речник Єврокомісії розповів, що після завершення дії "торговельного безвізу" для українських експортерів, можуть бути запроваджені перехідні заходи, щоб умови торгівлі не повернулися до довоєнних обмежень.

"Як ви всі знаєте, термін дії автономних торговельних заходів спливає 5 червня. Комісія не має наміру продовжувати дію автономних торговельних заходів після цієї дати", - заявив Олоф Гілл.

Він нагадав, що наразі пріоритетом Єврокомісії є "робота над переглядом поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (ПВЗВТ).

"Ми чітко заявили про це з самого початку. Ми хочемо вдосконалити ПВЗВТ, щоб запропонувати довгострокову передбачуваність і стабільність операторам як в ЄС, так і в Україні", - наголосив речник Єврокомісії.

За його словами, такий перехід зміцнить перспективу поступового руху України до вступу в ЄС, а також допоможе вирішити чутливі питання з боку ЄС, зокрема, в агропродовольчому секторі.

"Ми знаємо, що існують часові обмеження. Тому ми також розглядаємо можливі перехідні заходи на випадок, якщо переговори щодо перегляду ПВЗВТ не будуть завершені та застосовані до 6 червня. Тож ми також обговоримо ці потенційні перехідні заходи з Україною", - повідомив Олоф Гілл.

Нагадаємо, що Європейська комісія не планує продовжувати режим автономних торговельних заходів для України (так званий "торговельний безвіз"), який діє до 5 червня. Однак планується забезпечити плавний перехід до нової схеми, де всі умови лібералізації торгівлі будуть зафіксовані в угоді про вільну торгівлю між Україною та ЄС.