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AMD відмовляється від співпраці з Samsung Foundry
10:58 06.05.2025 |
Як повідомляє сайт WccfTech з посиланням на інсайдера Jukanlosreve, компанія AMD вирішила припинити співпрацю з Samsung Foundry у виробництві 4-нм чипів і, ймовірно, передасть замовлення TSMC у США. Це рішення може бути пов'язане з труднощами Samsung у впровадженні нових технологічних вузлів, що впливає на її конкурентоспроможність у порівнянні з тайванським виробником.
Раніше AMD активно співпрацювала з Samsung над процесом SF4X, використовуючи його не лише для серверних процесорів EPYC, а й для гібридних процесорів Ryzen та графічних процесорів Radeon. Однак інтерес до цієї технології поступово згасає, що може негативно позначитися на співпраці з Samsung Foundry.
Водночас завод TSMC в Аризоні вже масово виробляє 4-нм чипи і саме там AMD, ймовірно, розмістить свої замовлення. Крім того, компанія вже працює над процесорами Venice на базі 2-нм техпроцесу та готує до випуску нову серію Ryzen 9000.
Це рішення може негативно вплинути на Samsung Foundry, яка намагається зміцнити свої позиції на ринку напівпровідників. Водночас компанія сподівається привернути увагу до свого нового 2-нм техпроцесу, який може зацікавити таких гігантів, як NVIDIA.
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