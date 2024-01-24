Ціни на нафту падають через слабкий попит і сильний долар

Ціни на нафту в середу знизилися через побоювання з приводу млявого попиту та зміцнення долара, хоча ескалація геополітичної напруги обмежила втрати.

Березневий контракт на нафту марки Brent на найближчий місяць о 05:33 EET впав на 14 центів, або 0,1%, до $79,41 за барель. Нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 11 центів, або на 0,2%, до $74,26 за барель.

Запаси сирої нафти в США впали на 6,67 мільйона барелів за тиждень, що завершився 19 січня, згідно з джерелами на ринку, що посилаються на дані Американського інституту нафти. Однак запаси бензину збільшилися на 7,2 мільйона барелів, що викликало занепокоєння щодо попиту на паливо з боку найбільшого у світі споживача нафти.

Управління енергетичної інформації (EIA), статистичний підрозділ Міністерства енергетики США, опублікує дані у середу.

Зміцнення долара США також чинило тиск на ціни на нафту, оскільки попит з боку покупців в інших валютах знижується, оскільки їм доводиться платити більше за нафту, номіновану в доларах.

Індекс долара в середу коливався близько шеститижневого максимуму проти основних валют, оскільки інвестори зміцнили очікування того, що Федеральна резервна система не поспішатиме знижувати відсоткові ставки через стійкість економіки США.

«Ми вважаємо, що без нинішньої геополітичної напруженості ціни на нафту значно знижуватимуться. Ми очікуємо, що згодом премії за ризик постачань перестануть бути пов'язані з ризиком конфлікту, як це було у випадку з Росією та Україною», - сказав Вікас Двіведі, глобальний енергетичний стратег Macquarie, у замітці.

«Якщо не враховувати ескалацію ситуації на Близькому Сході, ми очікуємо, що ціна на нафту в 1 кварталі 2024 року залишиться в поточному діапазоні. Ми не очікуємо втрати постачання», - сказав Двіведі.

Коаліція 24 країн на чолі зі США та Великобританією завдала у вівторок нових ударів по бойовикам-хуситам у Ємені. Удари були спрямовані на припинення атак хуситів на світову торгівлю, йдеться у спільній заяві Великобританії.

США заявили, що з кінця листопада хусіти, що підтримуються Іраном, здійснили 26 нападів на комерційне судноплавство в Червоному морі, судноплавному шляху, який до нападів використовувався приблизно 12% світової торгівлі нафтою.

У вівторок США також завдали ударів по пов'язаних з Іраном ополченцям в Іраку після нападу на іракську авіабазу, внаслідок якого було поранено американських військовослужбовців.

Щодо постачань, лівійське нафтове родовище Шарара потужністю 300 000 барелів на добу відновило роботу 21 січня після паузи, пов'язаної з протестами з початку січня.

В іншому місці, третій за величиною нафтовидобувний штат США, Північна Дакота відновив видобуток нафти після збоїв, пов'язаних з погодними умовами, повідомило управління трубопроводів штату. Але видобуток все одно знизився на цілих 300 000 барелів на день (барелів на добу). У середині січня через сильні холоди видобуток впав на цілих 425 000 барелів на добу.