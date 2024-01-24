Фінансові новини
- |
- 24.01.24
- |
- 16:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту падають через слабкий попит і сильний долар
08:44 24.01.2024 |
Ціни на нафту в середу знизилися через побоювання з приводу млявого попиту та зміцнення долара, хоча ескалація геополітичної напруги обмежила втрати.
Березневий контракт на нафту марки Brent на найближчий місяць о 05:33 EET впав на 14 центів, або 0,1%, до $79,41 за барель. Нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 11 центів, або на 0,2%, до $74,26 за барель.
Запаси сирої нафти в США впали на 6,67 мільйона барелів за тиждень, що завершився 19 січня, згідно з джерелами на ринку, що посилаються на дані Американського інституту нафти. Однак запаси бензину збільшилися на 7,2 мільйона барелів, що викликало занепокоєння щодо попиту на паливо з боку найбільшого у світі споживача нафти.
Управління енергетичної інформації (EIA), статистичний підрозділ Міністерства енергетики США, опублікує дані у середу.
Зміцнення долара США також чинило тиск на ціни на нафту, оскільки попит з боку покупців в інших валютах знижується, оскільки їм доводиться платити більше за нафту, номіновану в доларах.
Індекс долара в середу коливався близько шеститижневого максимуму проти основних валют, оскільки інвестори зміцнили очікування того, що Федеральна резервна система не поспішатиме знижувати відсоткові ставки через стійкість економіки США.
«Ми вважаємо, що без нинішньої геополітичної напруженості ціни на нафту значно знижуватимуться. Ми очікуємо, що згодом премії за ризик постачань перестануть бути пов'язані з ризиком конфлікту, як це було у випадку з Росією та Україною», - сказав Вікас Двіведі, глобальний енергетичний стратег Macquarie, у замітці.
«Якщо не враховувати ескалацію ситуації на Близькому Сході, ми очікуємо, що ціна на нафту в 1 кварталі 2024 року залишиться в поточному діапазоні. Ми не очікуємо втрати постачання», - сказав Двіведі.
Коаліція 24 країн на чолі зі США та Великобританією завдала у вівторок нових ударів по бойовикам-хуситам у Ємені. Удари були спрямовані на припинення атак хуситів на світову торгівлю, йдеться у спільній заяві Великобританії.
США заявили, що з кінця листопада хусіти, що підтримуються Іраном, здійснили 26 нападів на комерційне судноплавство в Червоному морі, судноплавному шляху, який до нападів використовувався приблизно 12% світової торгівлі нафтою.
У вівторок США також завдали ударів по пов'язаних з Іраном ополченцям в Іраку після нападу на іракську авіабазу, внаслідок якого було поранено американських військовослужбовців.
Щодо постачань, лівійське нафтове родовище Шарара потужністю 300 000 барелів на добу відновило роботу 21 січня після паузи, пов'язаної з протестами з початку січня.
В іншому місці, третій за величиною нафтовидобувний штат США, Північна Дакота відновив видобуток нафти після збоїв, пов'язаних з погодними умовами, повідомило управління трубопроводів штату. Але видобуток все одно знизився на цілих 300 000 барелів на день (барелів на добу). У середині січня через сильні холоди видобуток впав на цілих 425 000 барелів на добу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Лещенко проти біженців: Чи допоможе Європа Банковій повертати українців додому
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль: Фіцо пообіцяв не блокувати продаж зброї Україні й підтримати 50 млрд євро
|НАБУ довелося достроково завершити слідство у справі Микитася про арсенали
|США мають намір виділити майже 12 млрд доларів Україні
|Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестпроєктів ще 14 кейсів
|Долар дешевшає до основних валют, ринок очікує засідання ЄЦБ і даних про ВВП США
|Мінфін заявляє про активний інтерес інвесторів до Сенс Банку та Укргазбанку і готує їх до продажу цього року - заступник міністра
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 37,5544 грн/$1
|Європейські акції зростають на тлі загалом оптимістичних звітів; Очікуються дані PMI
|«Приватбанк» збільшив чистий прибуток до майже 38 мільярдів
Бізнес
|Японія здійснила успішну посадку космічного модуля SLIM на поверхню Місяця
|Команда з Кореї розробила ШІ для управління промисловими роботами
|На форумі в Давосі тема штучного інтелекту перевершила криптовалюти
|Суд не задовільнив клопотання Apple — Watch Series 9 й Ultra 2 тепер продаватимуться з вимкненим моніторингом кисню в крові
|Авіарегулятор США завершив перевірку перших 40 літаків Boeing 737 MAX 9
|Adobe Premiere Pro отримав нові функції редагування звуку на базі ШІ
|Google написала «Конституцію робота». Вона обіцяє, що АІ-дроїди не вбиватимуть людей