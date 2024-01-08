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Азіатські акції падають, оскільки ставки на зниження процентних ставок слабшають
07:47 08.01.2024 |
Більшість азіатських акцій впали в понеділок після того, як несподіваний стрибок кількості робочих місць у несільськогосподарському секторі США змусив ринки переосмислити очікування раннього зниження відсоткових ставок, і тепер увага зосереджена на низці ключових показників інфляції цього тижня.
Регіональні акції перейняли слабкість Волл-стріт після того, як вищі, ніж очікувалося, дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі за грудень стимулювали подальше зниження ставок на те, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки вже у березні 2024 року. Очікування сезону звітності за четвертий квартал також тримає трейдерів у напрузі.
Ф'ючерси на американські акції на азійських торгах практично не змінилися.
Обсяги регіональних торгів дещо знизилися через ринкове свято в Японії, причому ф'ючерси на Nikkei 225 Futures рухалися незначною мірою. В даний час увага була зосереджена на показниках інфляції в Токіо за грудень, які будуть опубліковані у вівторок.
Руйнівний землетрус у центральній Японії також похитнув настрої щодо японських ринків, оскільки витрати та зусилля по відновленню після збитків, як очікується, ще більше затримають плани Банку Японії почати посилювати свою ультра-дойвську політику.
Ширші азіатські індекси трималися у вузькому діапазоні. Австралійський індекс ASX 200 трохи впав перед даними щодо інфляції, торгівлі та роздрібних продажів, які вийдуть цього тижня.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та SSEC впали на 0,7% та 0,8% відповідно, збільшивши свої новорічні втрати, оскільки настрої щодо країни залишалися слабкими. Очікується, що дані щодо інфляції та торгівлі, які будуть опубліковані пізніше цього тижня, відобразять слабкість китайської економіки, що продовжується, після похмурих показників індексу менеджерів із закупівель за грудень.
Гонконгський індекс Hang Seng упав на 1,1%, при цьому основним гальмом виступили акції материкових ринків.
Індекс KOSPI Південної Кореї залишався незмінним до рішення Банку Кореї за процентною ставкою, яке буде оприлюднено цього тижня. Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на стримане відкриття, а пізніше цього тижня також будуть опубліковані дані щодо інфляції в економіці Південної Азії.
В Індії увага також була зосереджена на прибутках компаній-важковаговиків Infosys Ltd і Wipro Ltd, які мають вийти пізніше цього тижня.
Азіатські ринки впали в перший тиждень торгів 2024 року на тлі сумнівів, що ФРС знизить відсоткові ставки вже в березні.
Більш широке ставлення до ризикових активів також стримувалося постійними побоюваннями щодо конфлікту на Близькому Сході, оскільки у війні між Ізраїлем та ХАМАС було мало ознак деескалації.
На додаток до звітів щодо інфляції з кількох найбільших економік Азії, увага цього тижня також буде зосереджена на даних щодо індексу споживчих цін у США за грудень, які вийдуть у четвер.
Очікується, що дані покажуть невелике зростання інфляції в США, при цьому індекс споживчих цін залишиться значно вищим за річний цільовий показник ФРС у 2%. Очікується також прискорення інфляції у місячному обчисленні.
Показники інфляції також з'явилися лише через тиждень після того, як дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі вказали на невелике охолодження на ринку праці, що, на думку аналітиків ING, дало ФРС менше стимулів для початку агресивного пом'якшення політики, і що вони очікували будь-якого зниження ставок розпочнеться лише до травня.
CME Fedwatch tool показав, що трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у березні майже 63% порівняно з ймовірністю 73,4%, що спостерігався тижнем раніше.
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