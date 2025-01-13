ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 13.01.25

Грошова маса в Україні (агрегат M3) після зростання на 21% у 2022 році і 23% у 2023 році торік збільшилася на 13,4%. НБУ зазначає, що грошова база (резервні кошти) 2024 року збільшилася лише на 7,7%, або на 75,2 млрд грн, - до 1 трлн 52,1 млрд грн.