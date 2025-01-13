Акції в Азії падають, оскільки ринки стримують очікування зниження ставок ФРС

Азійські фондові індекси різко впали в понеділок на фоні втрат в австралійських та гонконгських акціях, оскільки інвестори переоцінили ймовірність зниження процентних ставок в США після сильніших, ніж очікувалось, даних по заробітній платі, опублікованих минулого тижня.

Фондові ринки Японії були закриті на вихідні, що сприяло зниженню обсягів торгів.

Ф'ючерси на американські фондові індекси на торгах в Азії були в основному стабільними, в той час як інвестори очікували важливих даних по інфляції, які мають бути опубліковані цього тижня.

Гонконгський індекс Hang Seng впав на 1,06%, в той час як китайський Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,34%, а індекси Shanghai Composite знизились на 0,29%.

Дані по торгівлі Китаю не змогли надати жодної підтримки фондовим ринкам, незважаючи на те, що торговельний баланс в грудні виріс більше, ніж очікувалося.

Австралійський S&P/ASX 200 впав на 1,4%. Акції Insignia Financial Ltd зросли майже на 3% до трирічного максимуму в понеділок після того, як отримали пропозицію про викуп від Bain Capital.

У п'ятницю дані показали, що зростання робочих місць в США несподівано прискорилося в грудні, а рівень безробіття знизився, сигналізуючи про сильний кінець 2024 року для ринку праці. Це підтримує очікування, що Федеральний резерв цього місяця залишить процентні ставки незмінними.

ФРС знизила ставки на 100 базисних пунктів у 2024 році, але просигналізувала про менше, ніж очікувалося, зниження у 2025 році в умовах стійкої інфляції та стійкої економіки.

«Ще один позитивний сюрприз щодо кількості робочих місць у США зміцнить віру в те, що на чиновників ФРС не чиниться жодного тиску щодо зниження процентних ставок у найближчій перспективі. Наступного місяця ми отримаємо базові показники зайнятості, які можуть змінити ситуацію, але в умовах стійкої інфляції ризики все більше схиляються в бік тривалої паузи з боку ФРС», - зазначають аналітики ING у своїй нещодавній записці.

Goldman Sachs тепер очікує, що ФРС знизить процентні ставки двічі в цьому році, переглянувши свій попередній прогноз, який передбачав три зниження ставок.

В інших країнах Азії філіппінський PSEi Composite впав більш ніж на 1%, а сінгапурський Straits Times Index втратив 0,3%.

Індійський ф'ючерс на Nifty 50 продемонстрував різке падіння на відкритті торгів.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 1% на тлі політичних заворушень в країні. Південнокорейські слідчі органи намагаються заарештувати імпічментованого президента Юн Сок Йола через його спробу запровадити воєнний стан.

Цього тижня основна увага буде зосереджена на ключових даних по США, включаючи грудневий індекс цін виробників (PPI), який буде оприлюднено у вівторок, інфляцію споживчих цін в середу, роздрібні продажі в четвер і промислове виробництво в п'ятницю.

Китай також планує випустити кілька ключових економічних показників, які дадуть уявлення про його економічні показники на кінець 2024 року. У п'ятницю будуть опубліковані дані по валовому внутрішньому продукту (ВВП) країни за 2024 рік. Крім того, в п'ятницю також будуть опубліковані грудневі дані про промислове виробництво та роздрібні продажі.

В Австралії дані по зайнятості за грудень будуть опубліковані в четвер.