Нацбанк пропонує зміни до правил розрахунків за держоблігаціями

Національний банк України розпочав громадське обговорення змін до правил здійснення депозитарної та клірингової діяльності, які стосуються розрахунків за операціями з ОВДП.

Про це повідомив Нацбанк, передає Укрінформ.

Зазначається, що запропоновані зміни стосуються порядку проведення розрахунків за правочинами з розміщення облігацій внутрішньої державної позики на аукціонах з обміну.

Зокрема, регулятор планує оновити правила проведення розрахунків за ОВДП за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" через кореспондентські відносини депозитарію Національного банку з іноземним депозитарієм.

Також зміни врегулюють окремі особливості обслуговування та взаємодії депозитарію Національного банку з його клієнтами.

НБУ приймає зауваження та пропозиції до проєкту до 20 січня 2025 року.