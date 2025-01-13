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Нацбанк пропонує зміни до правил розрахунків за держоблігаціями
08:43 13.01.2025 |
Національний банк України розпочав громадське обговорення змін до правил здійснення депозитарної та клірингової діяльності, які стосуються розрахунків за операціями з ОВДП.
Про це повідомив Нацбанк, передає Укрінформ.
Зазначається, що запропоновані зміни стосуються порядку проведення розрахунків за правочинами з розміщення облігацій внутрішньої державної позики на аукціонах з обміну.
Зокрема, регулятор планує оновити правила проведення розрахунків за ОВДП за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" через кореспондентські відносини депозитарію Національного банку з іноземним депозитарієм.
Також зміни врегулюють окремі особливості обслуговування та взаємодії депозитарію Національного банку з його клієнтами.
НБУ приймає зауваження та пропозиції до проєкту до 20 січня 2025 року.
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