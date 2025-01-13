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Зростання долара після сильних даних по зайнятості залишає конкурентів у скруті
07:33 13.01.2025 |
Долар розпочав тиждень на сильній ноті, залишивши своїх конкурентів знемагати біля багаторічних мінімумів після приголомшливого звіту про зайнятість у США, який підкреслив випередження найбільшої економіки світу порівняно з рештою.
Долар США виріс на 0,2% до 109,88 по відношенню до кошика валют, коливаючись біля найсильнішого рівня з листопада 2022 року.
Євро подешевшав на 0,3% до $1,0216, коливання біля п'ятничного мінімуму в $1,0212, найслабшого рівня з листопада 2022 року.
Фунт стерлінгів знизився до 14-місячного мінімуму в $1,2138 під тиском занепокоєння щодо зростання вартості запозичень і зростаючого занепокоєння щодо фінансів Британії.
Рухи китайського юаня також привернули увагу азійської сесії, на якій торги були меншими через вихідний день в Японії.
У понеділок Китай активізував зусилля на захист валюти, що слабшає, пом'якшивши правила, щоб дозволити більше офшорних запозичень і надіславши усні сигнали.
Після цих заяв курс наземного юаня дещо зріс і в останній раз становив 7,3318 за долар, все ще перебуваючи біля 16-місячного мінімуму.
Зростання офшорного юаня було більш вираженим, оскільки він подорожчав більш ніж на 0,15%. Востаннє він становив 7,3574 за долар.
«Перспективи юаня дуже складні, як через внутрішні проблеми, так і через зовнішні ризики. Тому я вважаю, що на внутрішньому ринку допомогли б більш чіткі ознаки фіскального стимулювання, і це могло б прискорити зростання, оскільки ми знову спостерігаємо відтік капіталу», - сказав Джоуї Чу, керівник відділу валютних досліджень HSBC в Азії.
Окремо слід зазначити, що зростання експорту Китаю в грудні набрало обертів, а імпорт відновився, свідчать дані, опубліковані в понеділок.
Проте ринки майже не відреагували на кращі, ніж очікувалося, показники, оскільки зростає занепокоєння щодо перспектив китайської торгівлі на тлі майбутнього повернення новообраного президента США Дональда Трампа в Білий дім.
Австралійський долар востаннє торгувався на 0,05% нижче, на рівні $0,6144, перебуваючи біля свого найслабшого рівня за останні чотири роки, досягнутого в п'ятницю. Китай є найбільшим торговим партнером Австралії.
Новозеландський долар залишився притиснутим до більш ніж дворічного мінімуму на рівні $0,5559.
На більш широкому ринку інші основні валюти все ще оговтувалися від наслідків приголотшливого звіту по зайнятості в США.
Опубліковані в п'ятницю дані показали, що зростання робочих місць в США несподівано прискорилося в грудні, а рівень безробіття знизився до 4,1%, оскільки ринок праці завершив рік на міцній основі, що змусило трейдерів значно зменшити бети на зниження ставок Федеральної резервної системи в цьому році.
«Ця остання порція даних підкреслює той факт, що економічна винятковість США залишається ключовою ринковою темою на початку 2025 року», - сказав Нік Ріс, керівник відділу макроекономічних досліджень в Monex Europe.
«Ринок праці в США стабілізувався, але не продовжує відновлюватися, і це в поєднанні з інфляційними ризиками, пов'язаними з новою адміністрацією (Дональда) Трампа ... повинно підтримати тривалу паузу до пом'якшення з боку FOMC».
Зараз ринки оцінюють зниження ставки ФРС в цьому році всього на 27 базисних пунктів, в порівнянні з приблизно 50 б.п. на початку року.
Очікування менш агресивного циклу пом'якшення посилює думка про те, що плани Трампа щодо високих імпортних мит, зниження податків та імміграційних обмежень можуть підштовхнути інфляцію. Він повертається в Білий дім через тиждень.
До цього в середу будуть опубліковані дані по інфляції в США, де будь-який сюрприз у бік підвищення може поставити під загрозу припинення пом'якшення. Цього тижня також має виступити ціла низка чиновників ФРС.
Тим часом єна виросла на 0,13% до 157,51 по відношенню до долара. Падіння єни було пом'якшено новинами про те, що керівництво Банку Японії може підвищити прогноз інфляції на засіданні цього місяця, що стане прелюдією до повторного підвищення ставок.
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