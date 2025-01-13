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АНАЛІТИКА

Зростання грошової маси та бази в Україні у 2024 р. сповільнилося до 13,4% і 7,7% - НБУ

08:48 13.01.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Грошова маса в Україні (агрегат M3) після зростання на 21% у 2022 році і 23% у 2023 році торік збільшилася на 13,4%, або на 413,1 млрд грн, - до 3 трлн 490,3 млрд грн, повідомив Національний банк України (НБУ).

Згідно з його даними, депозити, що включаються до M3, за минулий рік зросли на 15,7%, або на 369,6 млрд грн, - до 2 трлн 729,9 млрд грн, тоді як у 2023 році динаміка була суттєво вищою - 28,6%.

Зокрема гривневі депозити збільшилися на 15,8%, або на 257,2 млрд грн, - до 1 трлн 885,9 млрд грн, тоді як валютні (у гривневому еквіваленті) - на 15,4%, або на 257,2 млрд грн, до 844,0 млрд грн за умови подорожчання долара за офіційним курсом на 10,6%.

НБУ зазначає, що грошова база (резервні кошти) 2024 року збільшилася лише на 7,7%, або на 75,2 млрд грн, - до 1 трлн 52,1 млрд грн, тоді як 2023 року її зростання становило 23,3%, а ще роком раніше - 19,6%.

Водночас грошові кошти в обігу поза банками (M0) за минулий рік збільшилися лише на 6,1%, або на 43,7 млрд грн, - до 759,9 млрд грн, що так само менше за темпи їхнього зростання 2023 року - 7,5%.

Резервні гроші банків, що підскочили 2023 року більш ніж удвічі, 2024 року збільшилися лише на 12,1%, або на 31,5 млрд грн, - до 292,3 млрд грн, тоді як готівка в касах після невеликого зниження позаторік зросла на 29,7% - із 48,2 млрд грн до 62,5 млрд грн. Уточнюється, що обов'язкові резерви, половину з яких Нацбанк дозволив формувати бенчмарк-ОВДП, після стрибка в 4,8 раза у 2023 році, торік додали ще 55,3% - до 518,9 млрд грн.

Одночасно банки за минулий рік скоротили вкладення в депозитні сертифікати на 11,7%, або на 72,8 млрд грн, - до 548,9 млрд грн.

Обсяг кредитів після зниження у 2022 і 2023 роках відповідно на 3,8% і 0,8%, торік збільшився на 11,5%, або на 113,1 млрд грн, - до 1 трлн 95,3 млрд грн. Одночасно гривневі кредити зросли на 13,9%, або на 101,5 млрд грн, - до 830,6 млрд грн, тоді як валютні (у гривневому еквіваленті) - лише на 4,6%, або 11,6 млрд грн, до 264,7 млрд грн.

Уточнюється, що в грудні-2024 грошова маса в Україні зросла одразу на 5,3%, тоді як грошова база - на 1,1%, поступившись відповідним показникам грудня-2023 - 7,6% і 5,7% відповідно.

Нацбанк наприкінці жовтня прогнозував зростання грошової маси та бази у 2024 році на 13,3%, очікуючи їхнього сповільнення у 2025 році відповідно до 13,1% і 11,2%.

В оновленому в грудні меморандумі з МВФ прогноз зростання маси і бази на 2025 рік трохи вищий - відповідно 13,3% і 13,2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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