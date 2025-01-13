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Нацбанк почав рік із продажу понад мільярда доларів
08:35 13.01.2025 |
За тиждень з 6 по 10 січня Національний банк України продав на міжбанку 1038,65 млн дол, при цьому купив 200 тис дол.
Про це відомо зі статистики НБУ.
За період, з 6 по 10 січня Нацбанк продав на міжбанку 1038,65 млн дол, що на 294,55 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 200 тис дол, що на 60 тис дол менше, ніж минулого тижня.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.
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