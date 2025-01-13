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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 42,2586 грн/$1
13:09 13.01.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 13 січня 2025 року.
|Показник
|10.01.2025
|13.01.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|42.2848
|42.2586
|-0.06
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 13 січня- 42,2841 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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