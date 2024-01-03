Чисті запозичення Мінфіну на ринку ОВДП у 2023 р. сягнули 204,1 млрд грн - НБУ

Обсяг запозичень Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку 2023 року перевищили обсяги погашень раніше випущених облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 204 млрд 112,8 млн грн в еквіваленті, зокрема, у грудні - на 39 млрд 131,9 млн грн, повідомив Національний банк України (НБУ).

"Спільне розуміння викликів, взаємодія, а також нова якісь діалогу фіскальної та монетарної влади сприяли тому, що внутрішній борговий ринок у 2023 році відновив свою функціональність і почав генерувати чисте фінансування. Цей результат разом із потужною допомогою міжнародних партнерів дав нам можливість пройти дуже непростий рік без емісійного фінансування", - наводяться в релізі слова голови НБУ Андрія Пишного.

Він висловив сподівання, що виклики нового 2024 року долатимуться так само злагоджено.

Зазначається, що роловер (перевкладення) в ОВДП за підсумками 2023 року становив 150% за номіналом у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

За даними Депозитарію НБУ, 2023 року уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 401 млрд 785,1 млн грн, $3 млрд 688,3 млн і EUR735,8 млн, тоді як на погашення за цей період спрямовано 216 млрд 034,2 млн грн, $3 млрд 342,3 млн і EUR588 млн.

Згідно з наданою відомством інформацією, з початку повномасштабного вторгнення РФ до 31 грудня минулого року уряд на первинних аукціонах залучив 554 млрд 175,7 млн грн, $5 млрд 617,3 млн та EUR1 млрд 713,1 млн, а на погашення - 429 млрд 371,9 млн грн, $6 млрд 135,7 млн та EUR1 млрд 250,6 млн відповідно.

Нацбанк вважає, що пожвавленню внутрішнього боргового ринку 2023 року посприяло надання можливості банкам покривати до 50% обов'язкових резервів коштом бенчмарк-ОВДП, перелік яких НБУ поступово розширював, і дозвіл нерезидентам переказувати за кордон кошти з процентів за ОВДП після 1 квітня 2023 року за умови дотримання умови тримісячного безперервного строку володіння ними до виплати процентів.

Повідомляється, що портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 січня 2024 року становив 85,4 млрд грн в еквіваленті порівняно з 34,5 млрд грн в аналогічний період минулого року. Тим часом обсяг військових ОВДП у власності нерезидентів за рік зріс у понад 5,2 раза і на 1 січня 2024 року становив 14 млрд 779,3 млн грн, $24,2 млн і EUR0,1 млн. Основною відмінністю військових ОВДП від звичайних ОВДП є спрощена ідентифікація покупців, запроваджена на початку війни спеціально для таких випусків.

Згідно з оновленою програмою розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом, 2024 року очікується зростання чистого внутрішнього фінансування до 2,1% ВВП з 1,5% ВВП цього року, зокрема з боку банків - до 2,2% ВВП з 2% ВВП. З урахуванням прогнозного рівня ВВП це відповідає чистій купівлі банками ОВДП наступного року розміром 168,1 млрд грн проти 128,7 млрд грн цього року.

Міністр фінансів Сергій Марченко пізніше оцінював необхідне чисте фінансування бюджету завдяки розміщенню ОВДП 2024 року в $3,8 млрд, або приблизно 154,7 млрд грн за закладеним до держбюджету середньорічним курсом, порівняно з $37,3 млрд зовнішнього фінансування.