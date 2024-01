Азіатські акції слідують за втратами на Волл-стріт на тлі сумнівів щодо швидкого зниження ставок

Більшість азіатських акцій впали в середу, слідуючи за різкими втратами на Волл-стріт, оскільки ринки висловили сумнів стосовно швидкого зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою, особливо перед важливішими економічними сигналами цього тижня.

Занепокоєння щодо уповільнення економічного зростання в Китаї зберігається після слабких офіційних показників індексу менеджерів із закупівель, опублікованих раніше цього тижня. Уряд Китаю також нещодавно знизив показник валового внутрішнього продукту на 2022 рік, що може віщувати слабкі показники за 2023 рік.

Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,2% і залишився близьким до п'ятирічного мінімуму, тоді як індекс Shanghai Composite торгувався у боковому тренді. Обидва індекси зазнали тяжких втрат у 2023 році.

Азіатські акції в цілому впали в середу, при цьому технологічний сектор зазнав найважчих втрат після розгрому основних компаній США.

Технологічні індекси показали найгірші результати в Азії. Південнокорейський індекс KOSPI знизився на 1,7%, а гонконгський індекс Hang Seng - на 1,1%.

Втрати найбільших постачальників Apple Inc також чинили тиск на азіатські біржі після того, як Barclays знизив рейтинг виробника iPhone, пославшись на уповільнення продажів пристроїв, що насувається.

Акції таких важковаговиків, як Samsung Electronics Co Ltd, AAC Technologies Holdings Inc та SK Hynix Inc, впали між 2% і 3%, а акції TSMC, найбільшого у світі контрактного виробника чіпів, впали на 2,4%.

Акції технологічних компаній також опинилися під тиском в очікуванні протоколу грудневого засідання ФРС, який має бути представлений сьогодні.

Аналітики попереджають, що протоколи можуть виявитися не такими приємними, як сподівалися ринки. Хоча центральний банк сигналізував про зниження ставок у 2024 році, він дав мало інформації щодо термінів такого зниження.

Чиновники ФРС також нещодавно попередили, що очікування швидкого зниження ставок були надмірно оптимістичними з огляду на те, що інфляція та ринок праці все ще переживають кризу.

Очікування швидкого зниження відсоткових ставок призвели до значного зростання світових фондових ринків у грудні. Але це також зробило фондові ринки вразливими до різкого відкату у разі сумнівів щодо дострокового зниження ставок.

Тим не менш, CME Fedwatch tool показав, що трейдери, як і раніше, оцінюють майже 70% ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у березні.

Цього тижня ринки також чекали на ключові дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі, які, як очікується, покажуть деяке охолодження у сфері праці. Але ринки залишалися в напрузі через сильніші показники з огляду на те, що обсяги зайнятості майже постійно перевищували очікування протягом більшої частини 2023 року.

«П'ятничний звіт про зайнятість може відіграти тут вирішальну роль, але виходячи з консенсусних очікувань, ринок залишиться без підтвердження з боку ринку праці. Крім того, протокол засідання ФРС, який має бути опублікований у середу, навряд чи буде таким пікантним, яким був голова Пауелл на прес-конференції», - пишуть аналітики ING.

Ширші азіатські ринки відобразили слабкість Волл-стріт. Австралійський індекс ASX 200 впав на 1% з максимуму за два з половиною роки.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на слабке відкриття, індекс, ймовірно, побачить велику фіксацію прибутку після реєстрації зіркового зростання в 2023 році. Акції великовагових індійських технологічних компаній, таких як Infosys та HCL Technologies Ltd були також налаштовані відстежувати своїх колег із США.

Японські ринки було закрито на тижневі канікули. А ось ф'ючерси на індекс Nikkei 225 зросли на 0,4%.