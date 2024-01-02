Азіатські фондові індекси відзначають приглушений початок 2024 через нову слабкість Китаю

Азіатські акції в перший торговий день 2024 року рухалися в діапазоні від нуля до мінімуму, оскільки настрої були підірвані слабкими економічними показниками з Китаю, а руйнівний землетрус у Японії також поставив трейдерів у глухий кут.

На більшості регіональних ринків також очікувалася деяка корекція після сильного зростання в грудні на тлі ставок, що зростають, на те, що Федеральна резервна система знизить відсоткові ставки на початку 2024 року. Ф'ючерси на американські акції на азійських торгах у вівторок були стабільними.

Настрої щодо Азії також були підірвані потужним землетрусом у центральній Японії, який зруйнував кілька будинків та порушив роботу залізничних колій по всьому регіону. Японські ринки було закрито на тижневі канікули, а ф'ючерси на індекс Nikkei 225 впали на 0,4%. Nikkei виявився найрезультативнішим основним фондовим індексом у 2023 році, додавши майже 30%.

Китайські акції продовжують відставати від своїх аналогів після різких втрат у 2023 році, при цьому нещодавні дані індексу менеджерів із закупівель показують незначне покращення ділової активності.

Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 1,1%, збільшивши зниження більш ніж на 12% порівняно з 2023 роком, оскільки слабкі офіційні дані PMI вказували на стійку слабкість другої за величиною економіки світу. Індекс "блакитних фішок" також торгувався на рівні майже п'ятирічного мінімуму.

Індекс Shanghai Composite втратив 0,3% у вівторок, а гонконгський індекс Hang Seng знизився на 1,7% через втрати акцій материкового Китаю.

Офіційний виробничий PMI Китаю в грудні скоротився більше, ніж очікувалося, при цьому середнє значення за 2023 також вказує на скорочення. PMI у невиробничому секторі продовжував знижуватися у грудні.

Хоча приватне дослідження виявило деякі ознаки стійкості виробничої діяльності, зростання, як і раніше, залишалося в основному скромним через стійке зниження попиту на китайські товари за кордоном.

Відновлення економіки Китаю після Covid у 2023 році здебільшого не здійснилося, оскільки країна боролася з дефляцією та млявими заходами стимулювання з боку уряду. Це змусило інвесторів значною мірою насторожено ставитись до китайських ринків, оскільки протягом року спостерігався стійкий відтік акцій.

Ширші азіатські ринки рухалися в діапазоні від фіксованого до мінімального: австралійський ASX 200 додав 0,4%, а південнокорейський KOSPI впав на 0,1%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на слабке відкриття, при цьому індійські акції мали трохи зафіксувати прибуток після реєстрації зіркового зростання у 2023 році. Nifty також, як і раніше, близький до рекордних максимумів.

Ринки чекали нових сигналів щодо зниження відсоткових ставок у США цього тижня, насамперед від ключових даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі за грудень, які мають вийти у п'ятницю. Але очікування щодо швидкого зниження процентних ставок з боку ФРС, як і раніше, значною мірою зберігалися: інструмент Fedwatch від CME показав, що трейдери оцінювали ймовірність більш ніж 70% зниження ставки на 25 базисних пунктів у березні.

Очікування швидкого зниження відсоткових ставок з боку ФРС призвели до сильного зростання на Уолл-стріт у грудні, що, своєю чергою, поширилося на азіатські ринки. Але чи це ралі продовжиться, багато в чому залежатиме від економічних даних США.