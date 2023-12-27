Азіатські акції ростуть за ралі на Волл-стрит; втрати Китаю зберігаються

Більшість азіатських акцій виросли в середу, слідуючи ралі на Волл-стріт, оскільки інвестори вітали перспективу швидкого зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою, тоді як китайські акції відставали від похмурих економічних перспектив.

Сильне завершення торгів на Волл-стріт напередодні ввечері, яке поставило фондові індекси США в межах досяжності нових рекордних максимумів, показало, що ралі після Федеральної резервної системи все ще має деякі підстави, особливо враховуючи, що інвестори, як і раніше, переконані, що центральний банк може почати знижувати ставки у березені 2024 року.

Ці настрої розповсюдилися і на азіатські ринки, допомагаючи регіональним біржам закріпити недавні успіхи.

Австралійський індекс ASX 200 підскочив на 1,1% до найвищого рівня з квітня 2022 року, а відновлення акцій компаній, що займаються відеоіграми, особливо великовагової компанії Tencent Holdings Ltd, призвело до того, що гонконгський індекс Hang Seng додав 2%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на позитивне відкриття, оскільки індекс, як і раніше, близький до рекордних максимумів. Індекс також увійшов до найрезультативніших бірж Азії в 2023 році, збільшившись майже на 18%.

Японський індекс Nikkei 225 став одним із лідерів зростання за день, піднявшись на 1,1%. Індексу також сприяло зведення думок грудневого засідання Банку Японії, що показує, що члени центрального банку вважають, що грошово-кредитна політика на даний момент залишається ультрам'якою.

М'яка позиція Банку Японії та ознаки певної стійкості японської економіки призвели до зоряного зростання місцевих акцій цього року. Nikkei був найкращим фондовим індексом в Азії до 2023 року, піднявшись на 30% і випередивши більшість своїх світових аналогів. Для порівняння, 2023 року індекс S&P 500 зріс приблизно на 24%.

Тим не менш, чи зможе Nikkei продовжити свою випереджальну динаміку у 2024 році, залишається під питанням, особливо після того, як Банк Японії дав зрозуміти, що зрештою почне посилювати політику наступного року. Економіка Японії також стикається зі зростаючими перешкодами через спад на її найбільших експортних ринках, головним чином у Китаї.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали у середу приблизно на 0,2% кожен і залишилися близькими до річних мінімумів, оскільки настрої щодо країни не виявляли жодних ознак покращення.

Дані в середу показали, що прибуток китайської промисловості у листопаді покращився, але все ще знизився на 4,4% з початку року.

Економічний підйом у Китаї після COVID цього року, за великим рахунком, не відбувся, оскільки споживчі витрати погіршилися, а іноземні інвестори також уповільнили капітальні вкладення в країну. Ситуація посилювалася тим, що Пекін зайняв досить консервативну позицію щодо вжиття додаткових заходів стимулювання.

Китайські акції показали найгірші результати в Азії у 2023 році: індекси CSI 300 та Shanghai Composite впали за рік на 14% та 6,3% відповідно.

Ринки тепер чекали на показники індексу менеджерів із закупівель за грудень, які мають вийти наступного тижня, щоб отримати більше інформації про китайську економіку. Офіційні індекси PMI за листопад вказували на подальше погіршення активності, хоча приватні дані PMI показали деяке покращення.