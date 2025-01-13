Долар США впевнено зміцнюється до євро і фунта, дешевшає в парі з єною

Долар США впевнено дорожчає до євро і фунта стерлінгів на торгах у понеділок, опускається в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,39%, ширший WSJ Dollar Index - 0,22%.

DXY у понеділок піднявся вище за 110 пунктів, досягнувши максимуму з жовтня 2022 року, у зв'язку з ослабленням очікувань пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС) у 2025 році. Ці очікування зменшилися після публікації минулої п'ятниці статданих, які показали, що ринок праці США залишається сильним. Безробіття в Штатах у грудні знизилося до 4,1% з листопадових 4,2%, кількість робочих місць в економіці збільшилася максимально за 9 місяців - на 256 тис.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової процентної ставки, трейдери майже на 100% впевнені в тому, що американський ЦБ збереже її незмінною в січні. Імовірність зниження ставки Федрезервом на березневому засіданні ринок оцінює менш ніж у 20%.

Курс євро до долара опустився в понеділок до дворічного мінімуму. Пара євро/долар за даними на 14:40 к. ч. торгується на рівні $1,0195 порівняно з $1,0255 на закриття попередньої сесії.

Аналітики Goldman Sachs очікують, що курс євро в парі з доларом опуститься нижче за паритет у найближчі шість місяців, до $0,97 - рівня, якого він востаннє досягав у 2022 році. Попередній прогноз Goldman для пари євро/долар на шість місяців становив $1,05.

Експерти інвестбанку також погіршили прогноз для фунта стерлінга до долара на найближчі пів року - до $1,22 з $1,33. Курс британської валюти в понеділок опустився до мінімуму з листопада 2023 року, за даними на 14:35 к. ч. він становить $1,2116 проти $1,2206 за підсумками торгів у п'ятницю.

Цього тижня ринок очікує даних про динаміку споживчих цін у США за грудень, які будуть оприлюднені в середу. Консенсус-прогноз аналітиків передбачає посилення інфляції в країні минулого місяця до 2,8% у річному вираженні з листопадових 2,7%, за даними Trading Economics.

Пара долар/єна в понеділок торгується на рівні 157,18 єни проти 157,7 єни на закриття попередньої сесії. Курс долара щодо офшорного юаня опустився до 7,3561 юаня з 7,3612 юаня напередодні.