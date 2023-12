Більшість азіатських акцій впали в четвер, оскільки інвестори зафіксували недавній прибуток після того, як миролюбна Федеральна резервна система спровокувала тижневе ралі, при цьому японський індекс Nikkei 225 лідирував у втратах на тлі скандалу, що поглиблюється, за участю найбільших автовиробників країни.

Регіональні акції слабо випереджають Волл-стріт, оскільки в середу індекси США відступили від майже рекордних максимумів. Акції постраждали від фіксації прибутку, тоді як інвестори також переоцінили очікування швидкого пом'якшення грошово-кредитної політики ФРС.

Індекс Nikkei 225 в четвер показав найгірші результати в Азії, впавши на 1,6% через різке падіння акцій найбільших автовиробників.

Акції Toyota Motor Corp, найбільшого японського автовиробника, впали майже на 4% після того, як компанія заявила, що її підрозділ Daihatsu призупинить постачання всіх автомобілів через серйозні порушення правил техніки безпеки. Акції Toyota втратили найбільше позицій в індексі Nikkei, а також мали найбільшу вагу в індексі.

Скандал охоплює близько 64 моделей, а також моделі, які Daihatsu виробляла для Mazda Motor Corp та Subaru Corp. Акції обох компаній впали між 2,7% та 4%, тоді як компанія-аналог Nissan Motors втратила 3,1%.

Toyota не уточнила фінансові наслідки припинення. Daihatsu припадає на частку близько 7% від загального обсягу продажів Toyota.

Акції інших автовиробників також опинилися під тиском продажу. Акції Honda Motor Co Ltd. втратили 2,7%, а акції Isuzu Motors, Ltd. - 1,7%.

На японських фондових ринках зафіксовано сильну фіксацію прибутку після того, як у середу індекс Nikkei піднявся до 33-річного максимуму. Індекс входить до найефективніших азіатських бірж цього року, багато в чому завдяки миролюбному підходу Банку Японії.

На інших азіатських ринках також спостерігалися деякі втрати, але минулого тижня вони демонстрували сильне зростання після того, як ФРС заявила, що завершила підвищення процентних ставок та розгляне питання щодо зниження ставок у 2024 році.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,4% із 10-місячного максимуму. Південнокорейський індекс KOSPI втратив 0,6% через падіння акцій великовагових технологічних компаній, а також досяг тримісячного максимуму.

Повідомлення місцевих ЗМІ показали, що уряд Південної Кореї підніме поріг податку на приріст капіталу для інвесторів в акції до 5 мільярдів (3,8 мільйона доларів) з 1 мільярда.

Акції Китаю продемонстрували деяке зростання: акції Shanghai Shenzhen CSI 300 зросли на 0,6% після падіння майже до п'ятирічного мінімуму у середу. Але Shanghai Composite впав на 0,1%, а гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,4%.

Побоювання з приводу повільного відновлення економіки сильно вплинули на китайські акції, які цього року відставали від своїх азіатських аналогів. Поетапні заходи стимулювання з боку Пекіна також вплинули настрої щодо Китаю.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали помірно позитивне відкриття після того, як індекс упав із майже рекордних максимумів на попередній сесії. Але Nifty, як і раніше, залишається однією з найефективніших азіатських бірж, досягнувши на початку грудня серії рекордних максимумів на тлі оптимізму, що phjcnf', з приводу індійської економіки.