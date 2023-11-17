Долар падає цього тижя, оскільки інфляція в США остигає

У п'ятницю долар досяг найбільшого тижневого падіння за кілька місяців по відношенню до євро, єни та франка, оскільки інвестори продавали в очікуванні зниження відсоткових ставок у США наступного року майже на 100 базисних пунктів.

При рівні $1,0854 за євро долар втратив за тиждень 1,6%, що стало самим різким падінням з середини липня. За тиждень він також знизився на 1,6% до 0,8882 швейцарського франка і навіть втратив 0,6% до рівня 150,53 по відношенню до непопулярної єни.

Нафта в четвер досягла чотиримісячного мінімуму, і Walmart заявив, що знизить ціни, що посилило дезінфляційний тиск, який, як показали дані цього тижня, стабілізував споживчі ціни в США і переконав інвесторів, що інфляція відступає, а підвищення ставок завершилося.

Слабкі економічні дані США у четвер також зміцнили цю позицію. Ринки ф'ючерсів заклали у ціну зниження ставок ФРС наступного року на 98 базисних пунктів у порівнянні з 73 базисними пунктами тиждень тому.

"Хоча масштаби пом'якшення, які враховуються, здаються агресивними, напрямок руху виглядає правильним", - сказав Пітер Драгичевич, стратег компанії з транскордонних платежів Corpay.

"Інфляційний імпульс у США змінився, і негативні наслідки минулої політики закручування починають проявлятися", - сказав він.

«Оскільки наближається наступний цикл пом'якшення політики ФРС, дохідність американських облігацій знижується, а економічне зростання в США повертається, ми очікуємо на поступову дефляцію долара США протягом наступних кількох кварталів».

Стерлінг за тиждень зріс на 1,5% до 1,2410 дол. Австралійський та новозеландський долари у четвер трохи втратили блиск, коли ознаки уповільнення економіки США вдарили за цінами на сировинні товари, але вони, як і раніше, налаштовані на тижневе зростання.

Зміни на азіатських торгах у п'ятницю були невеликими: австралійський долар коштує 0,6466 долара, додавши 1,7% за тиждень, а ківі - 0,5960 долара, збільшившись на 1,2% за тиждень.

Китайський юань переживав свій найкращий тиждень за два місяці і торгувався поблизу тримісячного максимуму на рівні 7,2447 за долар.

Декілька доповідачів Європейського центрального банку виступлять пізніше в п'ятницю, дані щодо роздрібних продажів у Великій Британії будуть опубліковані разом з даними про будівництво житла в США.