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Мінфін замовив незалежну оцінку оператора державних кредитних програм ФРП - меморандум із МВФ

22:43 23.12.2024 |

Фінанси

 

Міністерство фінансів у співпраці з міжнародними партнерами замовило незалежну оцінку Фонду розвитку підприємництва (ФРП) та його програм підтримки, яку має бути завершено до кінця червня 2025 року, йдеться в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику за підсумками 6-го перегляду програми EFF України та Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Зазначається, що мета оцінки - доопрацювання операційної схеми для ефективного обслуговування тільки тих малих і середніх підприємств (МСП), які стикаються з суттєвими перешкодами для отримання фінансування, а також для визначення майбутньої ролі ФРП.

Також сказано, що Світовий банк проведе огляд ефективності політики програми "5-7-9" у 2024 році.

"Ми почекаємо результатів цих досліджень, перш ніж вносити будь-які зміни в структуру або сферу діяльності ФРП", - запевняє українська сторона.

Крім того, Фонд розвитку підприємництва до кінця лютого 2025 року за необхідності під час консультацій із Міністерством фінансів перегляне й оновить свою систему гарантій з урахуванням свого фінансового становища.

Зі свого боку Національний банк України в консультації з міжнародними фінансовими організаціями до кінця травня 2025 року проведе офіційну оцінку прийнятності гарантій, виданих ФРП як забезпечення, для розрахунків пруденційних резервів і коефіцієнтів ліквідності.

Також влада взяла на себе зобов'язання сформувати наглядову раду Фонду з більшістю незалежних кандидатів у складі до кінця січня 2025 року.

"Для забезпечення правової визначеності та залучення широкого кола кваліфікованих кандидатів до наглядової ради ФРП, нещодавно ухвалили закон, який узгодив зобов'язання щодо декларування активів іноземних незалежних членів наглядової ради ФРП (...)", - наголошується в меморандумі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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