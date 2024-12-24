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Нацкомісія з 1 січня заборонила виведення цінних паперів іноземних емітентів з України
22:53 23.12.2024 |
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) сьогодні, 23 грудня, прийняла рішення про заборону з 1 січня 2025 року виведення цінних паперів іноземних емітентів із системи депозитарного обліку на період дії воєнного стану.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба НКЦПФР.
«Таким чином Комісія виконує вимоги Меморандуму про економічну та фінансову політику (MEFP) програми розширеного фінансування (EFF) МВФ. Зазначені зміни погоджені Національним банком України з метою гармонізації національного валютного законодавства», - йдеться у повідомленні.
У Нацкомісії зауважили, що заборонено списання цінних паперів іноземних емітентів із системи депозитарного обліку, за винятком випадків:
• проведення корпоративних операцій емітента;
• приведення у відповідність кількості цінних паперів на рахунках Центрального депозитарію з даними міжнародних депозитарних установ.
«Протягом восьми місяців Комісія провела безліч нарад в рамках переговорного процесу з МВФ та НБУ для пошуку задовільного рішення для ринків капіталу. Ми доклали багато зусиль і сьогоднішнє рішення стало компромісом, оскільки на порядку денному стояло питання повної заборони на допуск та торгівлю цінними паперами іноземних емітентів на території України», - прокоментував член НКЦПФР Іраклій Барамія.
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