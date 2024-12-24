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«Контрольне отримання послуги»: Нацбанк запровадив новий спосіб перевірки банків
23:35 23.12.2024 |
Національний банк України запровадив нову форму безвиїзного банківського нагляду у вигляді поглибленого аналізу, який передбачає контрольне отримання банківських послуг для перевірки дотримання встановлених правил.
Відповідні зміни до Положення про здійснення безвиїзного банківського нагляду затверджені постановою правління НБУ №151 від 18 грудня, яка набере чинності з 1 січня 2025 року, повідомляє пресслужба регулятора.
"Поглиблений аналіз являє собою здійснення контрольного (перевірочного) отримання банківської послуги/фінансової платіжної послуги шляхом імітації реальної взаємодії клієнта з банком з метою підтвердження дотримання/порушення банком встановлених законодавчих та регуляторних вимог щодо надання банківських послуг/фінансових платіжних послуг", - пояснили в НБУ.
Крім того, змінами звужено перелік рішень колегіальних органів банку, про які він має повідомляти Національний банк. Замість усіх протоколів банки надаватимуть до НБУ реєстри прийнятих рішень колегіальними органами за попередній місяць та протоколи лише за визначеним переліком питань, що пов'язані із системою управління ризиками та які мають істотний вплив на життєздатність банків.
Як повідомлялося, Національний банк у листопаді застосував заходи впливу до трьох банків та двох небанківських фінансових за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) нелегальних доходів.
Зокрема, НБУ оштрафував найбільший в Україні "Приватбанк" на 10 мільйонів гривень за недотримання вимог до належної перевірки клієнтів, зокрема, вимог до перевірки клієнтів з високим ризиком.
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