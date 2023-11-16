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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Золото утримує недавнє зростання, оскільки невизначеність щодо дій ФРС зберігається
08:45 16.11.2023 |
Ціни на золото стабілізувалися в четвер, але призупинили недавнє відновлення, після того, як сильніші, ніж очікувалося, дані щодо роздрібних продажів у США породили деяку невизначеність стосовно спрямування грошово-кредитної політики США.
Жовтий метал трохи впав у середу після двох днів сильного зростання поспіль, оскільки долар відновився з мінімуму за 2,5 місяці, а прибутковість казначейських облігацій зупинила нещодавнє зниження.
Попиту на безпечне золото трохи сприяли переговори на високому рівні між США та Китаєм, коли президенти Сі Цзіньпін та Джо Байден зустрілися у Сан-Франциско. Зустріч, схоже, призвела до деякого покращення китайсько-американських відносин: обидві сторони погодилися знову відкрити військові канали.
Але коментар Байдена після зустрічі, в якому він назвав Сі «диктатором», загрожують потенційно дратувати Пекін.
О 07:16 EET спотове золото зросло на 0,2% до $1963,26 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, зросли на 0,1% до $1965,85 за унцію. Обидва інструменти різко відновилися з тритижневого мінімуму на початку цього тижня.
Дані, опубліковані напередодні, показали, що в жовтні роздрібні витрати в США залишалися стійкими . Ці дані дещо компенсували оптимізм із приводу недавнього зниження інфляції в США, враховуючи, що воно все ще може передвіщати жорсткий ціновий тиск протягом найближчих місяців. Інфляція все ще залишалася значно вищою за річний цільовий показник ФРС у 2%.
Дані з роздрібних продажів спровокували відновлення долара та прибутковості казначейських облігацій, що чинило тиск на золото та зупинило дводенне ралі жовтого металу.
М'якіші, ніж очікувалося, показники інфляції за жовтень, опубліковані раніше цього тижня, посилили ставки на те, що Федеральна резервна система перестала підвищувати процентні ставки. Хоча ці ставки, як і раніше, актуальні, дані щодо роздрібних продажів у середу викликали сумніви щодо того, як довго ставки в США залишатимуться високими.
ФРС сигналізувала про спрямування до майбутнього підвищення ставок на основі даних. Але представники ФРС також нещодавно підтвердили, що ставки залишатимуться високими ще тривалий час.
Такий сценарій не обіцяє нічого доброго для золота, враховуючи, що вищі ставки збільшують альтернативну вартість інвестицій у зливки. Ця тенденція обмежила значне зростання цін на золото цього року, утримуючи ціни значно нижче за бажаний рівень у 2000 доларів за унцію.
Серед промислових металів ціни на мідь впали в четвер, наслідуючи дані, які показали ще більшу слабкість китайського ринку нерухомості.
Ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у грудні, впали на 0,3% до $3,7012 за фунт.
Дані показали, що ціни на житло в Китаї продовжували знижуватись у жовтні, не приносячи особливого полегшення сектору нерухомості, що становить майже чверть економіки Китаю.
Цей сектор також є ключовим фактором попиту на мідь. Тим не менш, ціни на мідь зберегли більшу частину свого зростання цього тижня, оскільки інші індикатори, особливо промислове виробництво, продемонстрували певну стійкість найбільшого імпортера міді у світі.
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