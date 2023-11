Волл-стріт стрімко зросла, завдяки технологічним важковаговикам

Основні індекси Волл-стріт завершили п'ятницю великим зростанням, чому сприяли акції важковагових технологічних компаній та акції зростання, оскільки прибутковість казначейських облігацій заспокоїлася, тоді як інвестори з нетерпінням чекали звітів щодо інфляції та інших економічних даних, які будуть опубліковані поточного тижня.

Технологічний Nasdaq Composite повідомив про найбільше одноденне відсоткове зростання з 26 травня.

Акції відігралися після падіння на попередній сесії, яке відбулося за яструбиними коментарями голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла з приводу процентних ставок. Падіння у четвер завершило найдовшу за два роки серію перемог для індексів S&P 500 та Nasdaq.

Інвестори були зосереджені на прибутковості казначейських облігацій, яка дещо знизилася з 16-річних максимумів, а також на грошово-кредитній політиці, оскільки вони оцінюють, чи ФРС може припинити підвищувати ставки для контролю над інфляцією і коли центральний банк може почати знижувати ставки.

"У нас тут відбулося невелике зростання ставок, і я думаю, що це одна з причин, через яку ми спостерігаємо таке ралі в останні пару тижнів", - сказав Чак Карлсон, головний виконавчий директор Horizon Investment Services у Хаммонді, штат Індіана. «Якщо ви думаєте, що це ралі має ноги (If you think this rally has legs), то вчорашній день дав вам можливість купити акції сьогодні».

Цього тижня трейдери уважно стежитимуть за звітом щодо індексу споживчих цін, а також за даними за цінами виробників та роздрібними продажами, які надалі визначатимуть прогнози щодо відсоткових ставок.

"Загалом інвестори очікують, що майбутні дані щодо інфляції будуть позитивними для ринку, і я думаю, що вони хочуть трохи випередити їх", - сказав Рік Меклер, партнер Cherry Lane Investments у Нью-Верноні. , Нью Джерсі.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 391,16 пункту, або 1,15%, до 34 283,1, S&P 500 додав 67,89 пункту, або 1,56%, до 4 415,24, а індекс Nasdaq Composite додав 276, 66 пунктів, або 2,05%, до 13 798,11.

Індекс S&P 500 досяг найвищого рівня закриття з 19 вересня.

Усі 11 секторів індексу S&P 500 завершили торги у плюсі, при цьому технологічний сектор зріс на 2,6%. Акції Megacap, які сприяли зростанню ринку цього року, також упевнено зросли у п'ятницю. Акції Nvidia зросли приблизно на 3%, Meta Platforms - на 2,6%, а Microsoft - на 2,5%.

"Люди дивляться на технології з мегакапіталізацією і кажуть, що в умовах вищих ставок і уповільнення економіки ці компанії залишаються найкращим місцем, і готові платити за них більше", - сказав Меклер.

За тиждень індекс Dow зріс приблизно на 0,7%, S&P 500 - на 1,3%, а Nasdaq - на 2,4%.

Підтримку акцій надало те, що прибутковість еталонних 10-річних казначейських облігацій практично не змінилася і склала 4,62% наступного дня після стрибка, який був частково викликаний слабшим, ніж очікувалося, аукціоном з 30-річних облігацій.

Дані у п'ятницю показали, що споживчі настрої у США у листопаді падають четвертий місяць поспіль, а очікування домогосподарств щодо інфляції знову зросли.

Акції Illumina впали на 8%, оскільки компанія, яка займається генетичним тестуванням, знизила прогноз річного прибутку на другий квартал поспіль.

На NYSE кількість емітентів, що зростають, перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 2,7 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 70 нових максимумів і 152 нових мінімуму.

На Nasdaq 2589 зростаючих акцій перевищували кількість падаючих у співвідношенні 1,6 до 1 на Nasdaq. Nasdaq зафіксував 61 новий максимум та 353 нових мінімуму.

Близько 10,2 мільярда акцій перейшло з рук до рук на біржах США порівняно з приблизно 11 мільярдами в середньому на день за останні 20 сесій.