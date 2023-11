Азіатські акції знизилися на тлі відновлення побоювань щодо підвищення ставок та невизначеності у Китаї

Більшість азіатських акцій у середу рухалися в діапазоні від фіксованого до мінімуму, оскільки нещодавні коментарі представників Федеральної резервної системи припускають, що центральний банк, можливо, не перестав підвищувати відсоткові ставки.

Невизначеність щодо Китаю також стримувала настрої у регіоні, після низки слабких економічних показників країни за жовтень.

У той час як азіатські ринки пережили зоряне ралі після менш агресивних дій ФРС минулого тижня, вони значно знизили своє зростання на останніх сесіях, оскільки інвестори чекали нових сигналів від ФРС та Китаю.

Японський індекс Nikkei 225 зріс на 0,3%, тоді як ширший індекс TOPIX упав на 0,6%. Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,2%, дещо стабілізувавшись після того, як заборона уряду Південної Кореї на короткий продаж спровокувала різкі коливання місцевих акцій цього тижня.

Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,2%, акції найбільших банків виграли від рішення Резервного банку про підвищення відсоткових ставок. Але це було значною мірою компенсовано різким зниженням товарних запасів, оскільки ціни на метали та нафту різко впали цього тижня.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали трохи позитивне відкриття, при цьому індекс дещо відставав від аналогів на останніх сесіях.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite в середу не змінилися, тоді як гонконгський індекс Hang Seng додав 0,3% на тлі зростання акцій китайських компаній нерухомості.

За повідомленнями ЗМІ, китайські регулюючі органи провели симпозіум із кількома великими забудовниками, включаючи China Vanke Co Ltd, Poly Real Estate Group Co Ltd та Longfor Properties Co Ltd, щоб оцінити їхнє фінансове становище на тлі стійкого спаду на ринку нерухомості.

Ця новина посилила сподівання, що уряд надасть додаткову підтримку проблемному сектору нерухомості, який в останні роки постраждав від серії гучних дефолтів.

Але настрої щодо Китаю, як і раніше, залишаються на межі після слабких даних з торгівлі за жовтень. В даний час увага зосереджена на даних інфляції в Китаї за місяць, які будуть опубліковані в четвер.

Нічний відскок долара та прибутковість казначейських облігацій чинили тиск на азіатські фондові ринки, оскільки низка представників ФРС попередили, що банк все ще може підвищити відсоткові ставки.

Менш агресивні сигнали ФРС у поєднанні з м'якшими, ніж очікувалося, даними зайнятості в несільськогосподарському секторі призвели до того, що трейдери загалом висловилися за припинення підвищення ставок цього року.

Але кілька представників ФРС спростували цю думку. Президент ФРБ Міннеаполісу Ніл Кашкарі та керуючий Мішель Боуман попередили, що центральному банку, ймовірно, доведеться знову підняти ставки на тлі стійкої інфляції та стійкості економіки США.

Їхні коментарі показали, що ринки переосмислили очікування паузи, і тепер увага зосереджена на двох виступах голови ФРС Джерома Пауелла цього тижня, щоб отримати додаткові сигнали щодо грошово-кредитної політики.