Азіатські акції падають, оскільки торгівля з Китаєм слабшає, РБА підвищує ставки

Азіатські фондові індекси знизилися у вівторок після чотирьох днів зростання поспіль, оскільки ключові торгові дані вказували на посилення економічних перешкод для Китаю, тоді як Резервний банк Австралії підвищив відсоткові ставки та відзначив більш несприятливі перспективи інфляції.

На регіональних ринках спостерігалася сильна фіксація прибутку: південнокорейський індекс KOSPI впав на 3%, оскільки інвестори зафіксували прибуток після стрибка на понад 4% на попередній сесії. KOSPI відзначив свій найкращий день за більш ніж три роки після того, як уряд Південної Кореї заборонив короткий продаж до кінця червня 2024 року.

Але враховуючи, що основні фундаментальні фактори для південнокорейських ринків - зокрема, уповільнення економічного зростання та ослаблення попиту в Китаї - залишилися колишніми, KOSPI швидко звело нанівець більшу частину досягнень.

Ширші азіатські ринки також постраждали від фіксації прибутку, оскільки ринки дещо переглянули очікування, що Федеральна резервна система призупинить поточний цикл підвищення ставок.

Нічні коментарі представників ФРС пролунали войовничо, особливо після того, як президент ФРБ Міннеаполісу Ніл Кашкарі попередив, що центральний банк, можливо, не перестане підвищувати ставки.

Очікування призупинення підвищення ставок ФРС, особливо після слабших, ніж очікувалося, даних із зайнятості, стимулювали сильне зростання азіатських акцій за останні чотири сесії.

Але прибутковість казначейських облігацій у понеділок зросла після коментарів Кашкарі, що призвело до приглушеної сесії індексів Волл-стріт та забезпечило слабкий стимул для азіатських ринків.

Японський індекс Nikkei 225 упав на 1,1% у вівторок після зростання приблизно на 6% за останні чотири сесії, тоді як індійський NSEI впав на 0,2% після зростання на 0,8% на попередній сесії.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,7% і 0,4% відповідно, тоді як падіння акцій великовагових технологічних компаній призвело до того, що Hang Seng втратив 1,5%.

У жовтні китайський експорт упав більше, ніж очікувалося, а профіцит торговельного балансу країни скоротився до найгіршого рівня за 17 місяців.

Хоча імпорт несподівано зріс цього місяця, зниження експорту та скорочення торговельного балансу сигналізували про погіршення попиту у найбільших експортних напрямках Китаю.

Це ознаменувало нові економічні перешкоди для країни, особливо через погіршення економічних умов на її найбільших ринках.

Більшість ринків Південно-Східної Азії впали через втрати в Китаї: композитний індекс Джакартської фондової біржі та FTSE Malaysia KLCI знизилися на 0,7% та 0,3% відповідно. Акції Філіппін залишилися без змін після того, як дані показали, що у жовтні інфляція зросла менше, ніж очікувалося.

Дані щодо інфляції в Китаї також будуть опубліковані пізніше цього тижня.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,2%, трохи скоротивши втрати після того, як Резервний банк Австралії (RBA), як і очікувалося, підвищив процентні ставки на 25 базисних пунктів.

Цей крок був за зростанням інфляції в Австралії за останній квартал і вказує на посилення монетарних умов для місцевих акцій.

Прогноз РБА про те, що інфляція залишатиметься високою протягом наступних двох років, є стриманим прогнозом для економіки.

Але австралійські акції трохи надихнулися ознаками стійкості китайського імпорту з огляду на те, що країна є найбільшим торговим партнером Австралії.