Ціни на золото стабільні на тлі падіння долара і митних спекуляцій

У вівторок ціни на золото мало змінилися на азіатських торгах, оскільки інвестори спекулювали на підвищенні торгових мит за обраного президента США Дональда Трампа, хоча нещодавнє падіння долара принесло деяке полегшення для жовтого металу.

Ціни на дорогоцінний метал зазнавали втрат протягом грудня на тлі деякої фіксації прибутку, а також на тлі того, що інвестори очікували більш повільного зниження процентних ставок Федеральним резервом в 2025 році.

Сила долара була основним фактором, що впливав на золото, оскільки долар злетів до більш ніж дворічних максимумів. Але в понеділок долар знизився з цих піків.

О 06:30 Спотове золото подорожчало на 0,1% до 2638,05 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, зросли на 0,1% до 2649,19 доларів за унцію.

У понеділок Трамп спростував повідомлення Washington Post про те, що його адміністрація буде націлена тільки на критичний імпорт за допомогою торгових мит. Новообраний президент пообіцяв запровадити високі імпортні мита, щоб зміцнити торговельне домінування США, особливо над Китаєм.

Проте звіт і коментарі Трампа посилили невизначеність щодо того, як саме політика Трампа вплине на світову торгівлю. Долар впав до тижневого мінімуму після доповіді, але відіграв більшу частину своїх втрат.

Слабкість долара принесла обмежене полегшення для золота, оскільки жовтий метал бореться з перспективою повільнішого зниження процентних ставок у 2025 році. Яструбині коментарі чиновників ФРС посилили цю думку на вихідних.

Goldman Sachs також попередив у понеділок, що золото досягне $3 000 за унцію лише до середини 2026 року, після того, як не досягне мети у 2024 році.

Інвестиційний банк прогнозує, що до кінця 2025 року золото коштуватиме близько 2900 доларів за унцію.

Зростання ставок погано впливає на ціни на золото та інші метали, оскільки збільшує альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал.

Інші дорогоцінні метали у вівторок торгувалися різноспрямовано. Ф'ючерси на платину зросли на 0,4% до $949,50 за унцію, а ф'ючерси на срібло стабілізувалися на рівні $30,573 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь стабілізувалися після того, як цього тижня відновили деяке зростання на тлі перспективи більшого економічного стимулювання в Китаї, який є найбільшим імпортером міді.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,2% до $8 983,50 за тонну, а березневі ф'ючерси на мідь стабілізувалися на рівні $4,1540 за фунт.

Червоний метал виріс в понеділок, оскільки інвестори вважають, що погіршення економічних умов і тиск з боку американських торговельних перешкод підштовхнуть Пекін до більш ретельно продуманих заходів стимулювання для підтримки зростання.

Дані по інфляції індексу споживчих цін, які повинні бути опубліковані цього тижня, повинні дати більше інформації про країну.

За межами Китаю ринок міді отримав змішані сигнали від середніх індексів менеджерів із закупівель в США і єврозоні, які показали, що ділова активність в грудні залишилася низькою.