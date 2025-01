Акції в Азії зростають на фоні зростання технологій. Китай наляканий новими обмеженнями США

Більшість азіатських акцій зросли у вівторок, оскільки регіональні акції технологічних компаній слідують за зростанням на Волл-стріт, в той час як китайські ринки відстали після того, як США додали дві великі технологічні компанії до чорного списку.

Регіональні ринки отримали позитивні сигнали від сильної нічної сесії на Волл-стріт, оскільки акції технологічних компаній відновилися після слабкого початку року. Корпорація NVIDIA, лідер у сфері штучного інтелекту, досягла рекордного максимуму в очікуванні виступу генерального директора Дженсена Хуана на виставці споживчої електроніки в Лас-Вегасі.

Ф'ючерси на американські фондові індекси були помірно позитивними на азіатських торгах, при цьому основна увага залишалася прикутою до ключових даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі, які вийдуть в кінці тижня.

Але, незважаючи на зростання у вівторок, більшість азіатських ринків все ще переживають слабкий початок 2025 року на тлі постійних побоювань, що процентні ставки в США залишаться на високому рівні ще довше.

У вівторок в Азії найкраще показали себе високотехнологічні біржі: японський індекс Nikkei 225 зріс на 2,4%, а південнокорейський KOSPI додав 0,9%.

Японський індекс TOPIX виріс на 1%.

Акції технологічних компаній зросли слідом за американськими аналогами, які були підтримані ажіотажем навколо штучного інтелекту, а також деякими вигідними покупками після того, як вони зазнали збитків у грудні.

Очікується, що Хуанг з Nvidia надасть більше деталей про майбутні чіпи штучного інтелекту Blackwell, в той час як за будь-якими коментарями щодо попиту на ШІ також будуть уважно стежити.

Протягом минулого року ШІ був ключовою точкою опори для технологічного сектору: виробники мікросхем отримували вигоду від збільшення капітальних витрат на цей сектор, а фірми-розробники програмного забезпечення поспішали запропонувати свої власні пропозиції в галузі ШІ.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite рухалися у вузькому діапазоні, в той час як гонконгський Hang Sengg впав на 0,5%.

В основному на Hang Seng вплинули втрати інтернет-гіганта Tencent Holdings Ltd і постачальника акумуляторів для Tesla Contemporary Amperex Technology Co Ltd, які втратили понад 5%.

Обидві фірми були додані до чорного списку компаній, що мають зв'язки з китайськими військовими. Хоча включення до чорного списку не тягне за собою жодних прямих обмежень для компаній, воно створює перешкоди у веденні бізнесу з американськими компаніями, які є основним ринком збуту як для Tencent, так і для CATL.

Нові доповнення до чорного списку також викликали занепокоєння щодо погіршення торговельних зв'язків між найбільшими економіками світу, які мають погіршитися на тлі підвищення торговельних мит за нового президента США Дональда Трампа.

У понеділок Трамп спростував повідомлення про те, що його адміністрація запровадить менш жорсткі торгові мита, ніж спочатку заявлялося.

Відновлення торгової війни не обіцяє нічого хорошого для Китаю та інших азіатських економік.

Більшість азіатських ринків відреагували позитивно. Австралійський ASX 200 додав 0,2%, а сінгапурський індекс Straits Times виріс на 0,1%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали помірно позитивне відкриття після того, як у понеділок індекс впав на 1,6%. Слабкі прибутки важковаговиків індексу HDFC Bank Ltd та Dabur India Ltd погіршили настрої, особливо напередодні звітності великих індійських компаній, яка має бути опублікована найближчими днями.