Річні продажі електромобілів Tesla впали вперше за понад 10 років

Річні продажі автомобілів Tesla упали вперше за понад 10 років, незважаючи на різке зростання наприкінці минулого року, яке призвело до рекордних поставок у четвертому кварталі.

Про це пише Bloomberg.

Так, компанія, очолювана мільярдером Ілоном Маском, 2024 року продала 1,79 млн автомобілів, що трохи менше, ніж у 2023 році, а також нижче за прогноз аналітиків.

Сукупні продажі Tesla Model 3 і Model Y становили 471,93 тис. машин у четвертому кварталі. Автомобілів у категорії "інші моделі", яка включає такі транспортні засоби, як Model X, S і Cybertruck, було поставлено 23,64 тис. штук.

Поставки досягли рекорду в минулому кварталі, але вони не відповідають прогнозам. За останній квартал було продано 495,57 тис. автомобілів, що нижче за прогнозовані аналітиками 512,28 тис. Для досягнення мети "незначного" зростання за весь рік компанії необхідно було продати близько 515 тис. автомобілів у кварталі.

Під час останнього звіту про прибутки Tesla Маск сказав інвесторам, що він бачить зростання від 20% до 30% в 2025 році.

Тим часом китайський конкурент BYD Co. минулого року продав 4,25 млн пасажирських електромобілів і газоелектричних гібридних моделей, скоротивши відставання від Tesla як провідного виробника електромобілів.

Раніше повідомлялося, що BYD, який 2023 року посів 10 місце в світі за кількістю проданих автомобілів, 2024 року значно покращив свої результати, вийшовши на рівень таких компаній, як японська Honda й американська Ford.