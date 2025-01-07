Долар торгується біля тижневого мінімуму, поки ринок обмірковує мита Трампа

У вівторок курс долара США коливаєсть біля тижневого мінімуму проти основних конкурентів, оскільки трейдери обмірковували, чи будуть мита новообраного президента Дональда Трампа менш агресивними, ніж він обіцяв.

У понеділок долар знизився по відношенню до євро і фунта стерлінгів після повідомлення в Washington Post про те, що помічники Трампа вивчають плани застосування мит тільки до тих секторів, які вважаються критично важливими для національної або економічної безпеки США.

Однак валюта дещо відіграла свої позиції після того, як Трамп спростував цю інформацію у своєму пості на соціальній платформі Truth Social.

Індекс долара США, який вимірює курс валюти по відношенню до євро, фунта стерлінгів і чотирьох інших валют, виріс до 108,38 після падіння до 107,74 вночі, що є найнижчим показником з 30 грудня.

2 січня індекс піднявся до 109,58 вперше з листопада 2022 року, значною мірою завдяки очікуванням, що обіцяні Трампом фіскальні стимули, зниження регулювання і підвищення мит сприятимуть зростанню економіки США.

«Його (Трампа) 10-20% універсальні мита завжди розглядалися як малоймовірні в такій жорсткій формі - тож повідомлення Washington Post закріпило цю широко поширену думку, навіть якщо Трамп применшив її», - сказав Кріс Вестон, керівник відділу досліджень Pepperstone.

«Очевидно, що останнє, чого зараз хоче Трамп, - це втратити свої важелі впливу і довіру до себе під час переговорів... навіть якщо повідомлення WaPo з часом стане реальністю».

Єврозона стала особливою мішенню митних погроз Трампа, і євро трохи знизився до $ 1,03795 після того, як в понеділок підскочив до тижневого максимуму в $ 1,0437.

Фунт стерлінгів також трохи ослаб до $1,125085 після зростання до $1,2550 на попередній сесії.

Долар виріс на 0,3% до 158,23 ієни, найвищого рівня з 17 липня, отримавши підтримку від зростання прибутковості казначейських облігацій США.

По відношенню до канадського долара американська валюта трохи зросла до 1,4345 канадських доларів після падіння до 1,42805 канадських доларів в понеділок вперше з 17 грудня після того, як прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що піде у відставку з поста лідера правлячих лібералів в найближчі місяці.

«Ціна говорить трейдерам все, що їм потрібно знати: Ринки вважають, що економіці буде краще без Трюдо», - сказав Кайл Родда, старший аналітик фінансового ринку Capital.com.