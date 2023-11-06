Фондові індекси США закрилися зростанням, оскільки прибутковість казначейських облігацій впала після слабких даних із зайнятості

Основні фондові індекси Уолл-стріт у п'ятницю зросли, оскільки дохідність облігацій різко впала після того, як дані показали ознаки уповільнення зростання зайнятості в США та зростання безробіття, що посилило надії на те, що Федеральна резервна система завершила свою кампанію підвищення процентних ставок.

Звіт Міністерства праці показав, що у жовтні кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі збільшилася на 150 000, що набагато менше за очікуване збільшення на 180 000, частково через страйки на автовиробниках Детройта.

Дані за останній місяць були переглянуті у бік зниження і показали зростання на 297 тисяч замість 336 тисяч. Рівень безробіття зріс до 3,9%.

«З політичної точки зору це вселяє впевненість у тому, що ФРС залишиться без змін у найближчому майбутньому і знову підвищить ставки тільки у разі прискорення зростання чи інфляції», - сказав Метт Палаццоло, старший інвестиційний стратег Bernstein Private Wealth Management.

Але те, на що Палаццоло очікує, - це стійке уповільнення темпів зростання ринку праці та економічної активності протягом наступних шести-дев'яти місяців, і, якщо це станеться, це "має дозволити ФРС залишитися на поточних рівнях", сказав він.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 222,24 пункту, або 0,66%, до 34 061,32, S&P 500 додав 40,56 пункту, або 0,94%, до 4 358,34, а індекс Nasdaq Composite додав 184, 09 пунктів, або 1,38%, до 13 478,28.

За тиждень індекс S&P 500 додав 5,9%, продемонструвавши найбільший приріст із листопада 2022 року, а Nasdaq додав 6,6%, також показавши найбільший приріст із листопада 2022 року. Індекс Dow показав тижневий приріст на 5,1%, найбільший із кінця жовтня 2022 року.

Дані про зайнятість також сприяли зниженню прибутковості казначейських облігацій США четверту сесію поспіль. У ході сесії дохідність 10-річних казначейських облігацій досягла найнижчого рівня за понад п'ять тижнів. Зсув прибутковості підтримало акції.

"Падіння процентних ставок, ймовірно, є головним каталізатором цього тижня", - сказав Тоні Уелч, директор з інформаційних технологій SignatureFD, Атланта, штат Джорджія, додавши, що звіт про зайнятість підтримує цю тенденцію.

Індекс Russell 2000 компаній малої капіталізації перевершив індекси компаній великої капіталізації в п'ятницю, піднявшись на 2,7% після того, як досяг найвищого рівня з 17 жовтня. Він продемонстрував тижневий приріст у 7,6%, що стало найбільшим показником із лютого 2021 року.

Уелч із SignatureFD зазначив, що перспектива припинення підвищення ставок є особливо гарною новиною для невеликих компаній, які сильно залежать від запозичень.

Технологічний Nasdaq шостий день поспіль перебував у плюсі, тоді як S&P 500 та Dow показали п'яту сесію зростання поспіль.

Більшість з 11 основних секторів S&P 500 виросли на чолі з чутливою до відсоткових ставок нерухомістю, яка зросла на 2,4% після досягнення найвищого рівня з кінця вересня.

З 11 компаній упав лише енергетичний сектор, який упав більш ніж на 1% за день на тлі падіння цін на нафту.

Уелч також зазначив, що добрі звіти про прибутки та збитки допомогли акціям протягом тижня, оскільки компанії збільшили норму прибутку.

Аналітики очікують зростання прибутку на 5,7% для компаній з S&P 500 у третьому кварталі, при цьому понад 81% із 403 компаній в еталонному індексі, які повідомили про прибутки, перевершили оцінки, згідно з даними LSEG.

Проте акції Apple впали на 0,5% наступного дня після того, як прогноз продажів на святковий квартал не виправдав очікувань.

Акції Block підскочили на 10,7% після підвищення прогнозу річного скоригованого прибутку. Акції Fortinet впали на 12,4% після песимістичного прогнозу виручки у четвертому кварталі.

У ході сесії індекс волатильності CBOE досяг нового шеститижневого мінімуму, відбиваючи ослаблення занепокоєння інвесторів.

Число зростаючих випусків на Нью-Йоркській фондовій біржі перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 5,55 до 1; На Nasdaq співвідношення 3,56 до 1 було на користь зростаючих компаній.

Індекс S&P 500 досяг 20 нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 53 нових максимуми та 77 нових мінімумів.

На біржах США перейшло з рук в руки 12,05 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,86 млрд за останні 20 сесій.