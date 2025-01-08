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АНАЛІТИКА

Українські банки за неповний рік заплатять податку на прибуток на 44,5 мільярда

 

За одинадцять місяців 2024 року українські банки заплатять 44,52 млрд грн податку на прибуток, що вже в 1,7 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомляє платформа "Опендатабот" із посиланням на дані Національного банку.

Зазначається, що із зазначеної суми рекордні 7,05 млрд грн зобовʼязань припадають на листопад - після підвищення податків з 25% до 50%.

Із них понад половину - 4,47 млрд грн, або 63%, припадає на банки з іноземним капіталом.

Загалом прибуток банків до сплати податків склав 175,6 млрд грн. Це на 12% більше порівняно з відповідним періодом 2023 року.

Водночас 11 банків зазнали збитків на 388 млн грн. Наразі 18% українських банків є збитковими.

Як повідомлялося, у листопаді Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків. Документ серед іншого передбачає встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%, як це вже було у минулому році. Проти підвищення податку для банків виступали Мінфін та НБУ.

Нагадаємо, за результатами 2023 року українські банки отримали 82,8 млрд грн чистого прибутку після нарахування 76,2 млрд грн податку на прибуток за підвищеною ставкою 50%.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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