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НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,2324 грн/$1
12:48 08.01.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 8 січня 2025 року.
|Показник
|07.01.2025
|08.01.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|42.2055
|42.2324
|0.06
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 8 січня- 42,2297 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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