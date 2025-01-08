НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,2324 грн/$1

"Я сподіваюся, що маю шість місяців. Я думаю, сподіваюся, що задовго до шести місяців. Росія втрачає багато молодих людей, як і Україна", - сказав Трамп на прес-конференції у Мар-а-Лаго (Флорида) у вівторок, говорячи про терміни закінчення війни.