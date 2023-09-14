Азіатські акції зростають, оскільки інфляційний пил вщухає, а Японія зростає

Більшість азіатських акцій у четвер трохи виросли, слідуючи за деяким зростанням Волл-стріт, оскільки ринки роблять ставку на те, що нещодавнє зростання інфляції в США виявиться недостатнім для того, щоб викликати подальше підвищення процентних ставок з боку Федеральної резервної системи.

Японські акції показали найкращі результати за день: індекс Nikkei 225 зріс більш ніж на 1%, а індекс TOPIX додав 0,7%, оскільки низка слабких економічних показників призвела до ставок на те, що Банку Японії, як і раніше, доведеться підтримувати негативні процентні ставки.

Дані у четвер показали, що замовлення на основне обладнання в Японії в липні різко впали на тлі погіршення ділової довіри до найбільших виробників країни. Це значення у поєднанні з млявим зростанням інфляції виробників значною мірою компенсувало сигнали Банку Японії про те, що він розглядає можливість остаточного припинення практики негативних ставок.

SoftBank Group Corp. опинилася в числі небагатьох великих компаній, які торгують акціями японських компаній, втративши більше 1%, навіть незважаючи на те, що її підрозділ з розробки мікросхем Arm отримав оцінку в $54,5 млрд під час первинного публічного розміщення акцій у США.

Але ця оцінка є скороченням від оцінки в $64 млрд, за якою Softbank минулого місяця придбав 25% акцій Arm.

Азіатські ринки загалом зросли, відбивши деяке нічне зростання на Уолл-стріт, навіть незважаючи на те, що споживча інфляція в США в серпні зросла більше, ніж очікувалося. Але дані, як і раніше, свідчать про те, що трейдери дотримуються очікувань, що ФРС збереже ставки наступного тижня.

"ФРС, як і раніше, буде утримувати ставки у вересні, але це означає, що чиновники майже напевно збережуть останнє підвищення у своїх офіційних прогнозах, хоча ми не думаємо, що вони доведуть його до кінця", - пишуть аналітики ING.

Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,2% після того, як дані показали, що у серпні чисельність робочої сили в країні зросла більше, ніж очікувалося.

Південнокорейський індекс KOSPI підскочив на 0,8%, чому сприяло зростання акцій виробників мікросхем SK Hynix Inc та Samsung Electronics майже на 1%. Акції технологічних компаній США продемонстрували дивовижну стійкість після показників інфляції, що стало позитивним сигналом для регіональних гравців.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на сильне відкриття, місцеві акції продовжать зростання навіть після того, як Nifty відзначив рекордне закриття в середу. Індекс нещодавно подолав рівень у 20 000, що, на думку аналітиків, може спровокувати сильніше зростання.

Проте зростання на більшості азіатських ринків було обмеженим з огляду на те, що цього тижня очікується поява нових економічних сигналів із США та Китаю.

Китайські акції виявилися серед небагатьох аутсайдерів за день: Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,3%, а Shanghai Composite втратив 0,1%. Гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,4%, а великі виробники електромобілів BYD, Xpeng Inc та NIO Inc втратили від 0,5% до 2% після того, як Європейський Союз розпочав розслідування китайських субсидій виробникам електромобілів.

Цей крок посилив стурбованість з приводу погіршення торговельних зв'язків між Пекіном і Брюсселем, враховуючи, що це відбувається в той час, коли китайсько-американська напруженість також зростає.

Ринки також залишалися загалом обережними щодо Китаю напередодні виходу нових ключових економічних показників країни на цьому тижні, зокрема даних з промислового виробництва та роздрібних продажів, які вийдуть у п'ятницю.