Ціни на золото досягли місячного максимуму після того, як м'які дані по споживчій інфляції послабили долар

Ціни на золото зросли до місячного максимуму на торгах в Азії в четвер, слідом за падінням долара і прибутковості казначейських облігацій, оскільки дещо м'якші дані по споживчій інфляції стимулювали бети на зниження процентних ставок в цьому році.

Жовтий метал був близький до того, щоб вперше з початку грудня пробити позначку вище 2700 доларів за унцію, на тлі деяких бетів на те, що більш м'яка інфляція і охолодження ринку праці дозволять Федеральній резервній системі ще більше знизити процентні ставки в цьому році.

Але подальше зростання золота було обмежене зниженням попиту на безпечний притулок після того, як Ізраїль і ХАМАС підписали угоду про припинення вогню за посередництва США. Очікування нових економічних сигналів з США також обмежило втрати долара, так само як і невизначеність напередодні номінації новообраного президента Дональда Трампа в понеділок.

О 07:01 EET спотове золото трохи зросло до $2 697,45 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, зросли на 0,4% до $2 728,0 за унцію.

Зростання золота відбулося в основному після того, як дані по індексу споживчих цін за грудень виявилися дещо нижчими, ніж очікувалося. Загальний ІСЦ відповідав оцінкам, тоді як базовий ІСЦ трохи не дотягнув до очікувань.

Але ця публікація, яка вийшла лише через день після м'якших, ніж очікувалося, даних по індексу цін виробників, сприяла зростанню бетів на те, що ослаблення інфляції в США дасть ФРС більше впевненості у зниженні ставок цього року. Прогнозується, що центральний банк знизить ставки двічі в 2025 році, що становить половину від загального зниження ставок в 2024 році.

Зниження ставок вигідне золоту, оскільки зменшує альтернативну вартість інвестицій в недохідні активи.

Долар знизився з дворічного максимуму на даних ІСЦ, але все ж зберіг більшу частину свого зростання за останній місяць.

Зростання золота було обмежене зниженням попиту на прихісток, особливо після перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом. Близькосхідний конфлікт був ключовим драйвером попиту на золото в 2024 році.

На жовтий метал також тиснуло ралі більш широких ризикових активів, оскільки перспектива зниження ставок у США стимулювала апетит до ризику.

Трейдери все ще перебували в напрузі перед новими ключовими економічними показниками, які мають бути опубліковані найближчими днями. Сьогодні вийдуть дані по роздрібних продажах і заявкам на допомогу з безробіття в США.

Інші дорогоцінні метали торгувалися різноспрямовано, зафіксувавши стримане зростання на даних по інфляції на цьому тижні. Ф'ючерси на платину впали на 0,1% до $948,15 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло виросли на 0,3% до $31,622 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь стабілізувалися після серії сильного зростання на останніх сесіях. Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,3% до $9 192,50 за тонну, в той час як березневі ф'ючерси на мідь не змінилися і становили $4,3957 за фунт.

Основна увага зараз прикута до даних по валовому внутрішньому продукту Китаю за четвертий квартал, які повинні бути опубліковані в п'ятницю, щоб отримати більше інформації про найбільшого в світі імпортера міді.