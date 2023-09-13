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Азіатські акції падають напередодні даних щодо інфляції в США, і ослаблення технологій
08:23 13.09.2023 |
Більшість азіатських акцій у середу коливалися в діапазоні від нуля до мінімуму, оскільки інвестори чекали на ключові дані щодо інфляції в США, тоді як акції китайських компаній нерухомості продемонстрували сильне зростання, оскільки забудовник Country Garden, який перебуває в скрутному становищі, домігся додаткових відстрочок виплат по своїх боргам.
Азіатські ринки слабо випереджали Волл-стріт, яка напередодні ввечері закрилася зниженням через розпродаж акцій технологічних компаній перед даними інфляції. Акції Apple Inc також впали майже на 2% після презентації нової лінійки iPhone, оскільки ціни на цю лінійку не вразили деяких інвесторів, які сподіваються на значне зростання цін.
Акції постачальників Apple, акції яких котируються в Азії, виглядали неоднозначно: акції AAC Technologies та Luxshare Precision Industry втратили 0,7% та 1,9% відповідно, а акції SK Hynix Inc та Samsung Electronics Co Ltd зросли на 1,1% та 0 3% відповідно.
Акції виробника модулів для камер Sunny Optical Technology Group зросли на 3,4%, оскільки Apple також оголосила про масштабне оновлення камери своєї нової лінійки iPhone.
Ширші азіатські ринки торгувалися без змін або нижче, при цьому австралійський індекс ASX 200 лідирував у регіональних втратах зі зниженням на 0,9%.
Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,3%, оскільки опитування Reuters показало, що ділова довіра до найбільших фірм країни знизилася на початку вересня на тлі стурбованості з приводу уповільнення економічного зростання в Китаї, одному з найбільших експортних ринків Японії.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на сильне відкриття, оскільки дані у вівторок показали, що споживча інфляція у серпні зросла менше, ніж очікувалося. Індекс Nifty також торгувався поблизу рекордних максимумів на тлі зростаючого оптимізму з приводу економіки Південної Азії.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,6% кожен, а гонконгський Hang Seng втратив 0,3%.
Настрої щодо Китаю залишалися переважно негативними, оскільки низка економічних показників за серпень малювала слабку картину найбільшої економіки Азії. Це супроводжувалося повільним використанням додаткових заходів стимулювання з боку Пекіна.
Але акції нерухомості були одними з небагатьох яскравих моментів дня. Акції девелоперської компанії Country Garden Holdings, що опинилася в тяжкому стані, зросли більш ніж на 11% після того, як вона отримала схвалення деяких власників облігацій на продовження виплат на три роки, що запобігло побоюванням неминучого дефолту.
Приріст акцій Country Garden поширився і інших великих гравців: акції Sunac China, Shimao Property і Longfor Properties Co Ltd зросли на 2-6%.
В даний час ринки в основному зосереджені на даних щодо інфляції індексу споживчих цін у США, які вийдуть пізніше того ж дня. Очікується, що дані покажуть, що інфляція прискорилася у серпні порівняно з попереднім місяцем на тлі зростання цін на паливо та високих споживчих витрат.
Будь-яке збільшення інфляції в США дає Федеральній резервній системі додатковий стимул для підвищення процентних ставок, а центральний банк має ухвалити рішення щодо ставок наступного тижня. Зростання ставок є поганою ознакою для ринків, орієнтованих ризик, і, мабуть, обмежить приплив капіталу Азію.
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