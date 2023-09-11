ВВП-варанти України подорожчали до максимуму з початку війни

Курс ВВП-варантів за підсумками торгів у п'ятницю зріс приблизно на 2 відсоткові пункти - до 49,2% номіналу, максимуму від початку повномасштабної агресії Росії, в перший день якої вони впали до 22,4%, а потім опускалися нижче 20% і навіть 15%.

За даними Bloomberg на 19:00 п'ятниці, ціна цих інструментів навіть перевищила 50%, становлячи близько 50,25%, тоді як у лютому напередодні війни за них давали 55-75%.

Цього тижня відбувся візит до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена з новими заявами про надання допомоги. Крім того, знову було покращено окремі прогнози зростання економіки України поточного року: інвесткомпанія Dragon Capital підвищила свій прогноз до 4,5% порівняно з 3% у червні, уряд України - до 4% з 2,8% у червні.

Як повідомлялося, Україна в серпні минулого року домовилася з власниками ВВП-варантів про перегляд умов за ними. Зокрема, відкласти на 14 місяців виплати за ними, що припадають на 2023 рік, обмежити можливу суму виплат у 2025 році за 2023 рік 0,5% ВВП, подовжити термін обігу цих інструментів на рік (до 2039 року) і водночас дати право Україні повністю або частково викупити їх у 2024-2027 роках. Було домовлено, що виплату за ВВП-варантами, яка припадає на 31 травня 2023 року й оцінюється приблизно в $100 млн, відтерміновано до 1 серпня 2024 року, а на її суму буде нараховано процентний дохід за ставкою 7,75% річних.

Згідно з початковими умовами ВВП-варантів, які було випущено в межах реструктуризації держборгу України 2015 року замість єврооблігацій на умовну суму близько $3 млрд 239,32 млн, якщо приріст ВВП за рік буде нижчим за 3% або реальний ВВП буде меншим за $125,4 млрд, то виплат за паперами не буде. Якщо приріст реального ВВП становитиме від 3% до 4%, виплата за паперами становитиме 15% перевищення показника ВВП над 3%, а якщо вище 4% - то ще плюс 40% перевищення показника ВВП над 4%.

Крім цього, з 2021-го по 2025 рік платежі обмежені 1% ВВП. Відсутність будь-яких обмежень щодо виплат після 2025 року в разі швидкого зростання ВВП критикували окремі політики й експерти всередині країни. За час обігу вартість ВВП-варантів сягала 110% умовної суми й навіть більше.

У разі, якщо зростання ВВП цього року становитиме 4%, то з урахуванням його номінального значення, очікуваного Нацбанком на рівні 6,53 трлн грн, і вже викуплених Мінфіном варантів, виплату за варантами, що залишилися, можна оцінити приблизно в $217 млн. Водночас Україна вже заявила про плани провести чергові переговори з кредиторами про реструктуризацію боргу.

