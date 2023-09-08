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Європейські акції зростають; Промислове виробництво Франції відновлюється
12:11 08.09.2023 |
Європейські фондові ринки в п'ятницю зросли, оскільки інвестори краще, ніж очікували, сприйняли дані щодо промислового виробництва Франції.
О 03:40 за східним часом (07:40 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% вище, FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,1%, а CAC 40 у Франції піднявся на 0,1%.
Проте всі ці основні грошові індекси можуть зафіксувати втрати на цьому тижні, тоді як загальноєвропейський еталонний індекс STOXX 600 падав сім днів поспіль, що стало його найгіршою чергою втрат з лютого 2018 року.
Дані, опубліковані раніше в п'ятницю, показали, що промислове виробництво Франції в липні відновилося більше, ніж очікувалося, піднявшись на 0,8% у місячному вирахуванні, замість очікуваних 0,1%, після падіння на 0,9% у попередньому місяці.
Аналогічні дані в Іспанії впали на 1,8% у липні, але це все одно краще, ніж очікуване падіння на 2,0% та падіння на 3,2% у попередньому місяці.
Хоча ці цифри вселяють певний оптимізм, промислове виробництво в Німеччині, що домінує в економіці регіону, в липні впало більше, ніж очікувалося.
Валовий внутрішній продукт єврозони зріс лише на 0,1% у другому кварталі порівняно з попередніми трьома місяцями, а Citigroup знизив прогноз економічного зростання єврозони на 2023 рік до 0,4% і заявив, що очікує на розвиток економіки регіону. "м'яко" скоротитися протягом наступних трьох кварталів.
Крім того, споживчі ціни в Німеччині зросли на 0,3% порівняно з попереднім місяцем у серпні, річне зростання склало 6,1%, як показали дані раніше у п'ятницю.
Це незначне уповільнення порівняно з річним зростанням на 6,2% у попередньому місяці, що може змусити політиків ЄЦБ ще раз підвищити відсоткові ставки наступного тижня, враховуючи, що інфляція в найбільшій економіці єврозони залишається більш ніж утричі вищою, ніж середньостроковий показник центрального банку 2%. ціль.
Європейський центральний банк підвищував ставки на кожному зі своїх останніх дев'яти засідань, і зараз політики обговорюють, чи підвищувати ставку за депозитами знову, до 4%, чи призупинити її.
Не лише Європа зазнає економічних труднощів.
Низка слабких економічних показників цього тижня посилила побоювання з приводу швидкості відновлення китайської економіки після удару COVID, тоді як переглянуті дані в п'ятницю показали, що в другому кварталі економіка Японії зросла менше, ніж передбачалося.
У квітні-червні економіка Японії зросла на 4,8% у річному обчисленні, що нижче за попередню оцінку зростання в 6,0% і нижче за ринкові прогнози переглянутого зростання на 5,5%.
Технологічний сектор, ймовірно, залишиться в центрі уваги у п'ятницю через труднощі Apple у Китаї.
Ринкова капіталізація Apple за два дні була втрачена приблизно на 200 мільярдів доларів через повідомлення про те, що Китай обмежує використання iPhone державними службовцями.
Це відбувається напередодні заходу наступного тижня, на якому найдорожча компанія у світі, як очікується, представить лінійку iPhone 15.
Акції Casino впали на 1,6% після того, як Euronext заявила, що обтяжений боргами рітейлер супермаркетів буде виключений із ключового французького індексу акцій найбільших компаній.
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