Акції в Азії підскочили на зниженні інфляції в США, а Банк Кореї здивував, зберігши ставки незмінними

Азіатські акції різко зросли в четвер, оскільки ринки зраділи більш м'яким показникам інфляції в США, в той час як центральний банк Південної Кореї залишив процентні ставки незмінними, незважаючи на очікування їх зниження на тлі політичних заворушень.

Регіональні ринки наслідували нічний сплеск на Уолл-стріт після публікації даних по інфляції в середу. Ф'ючерси на американські фондові індекси в азіатські години в четвер були в основному стабільними.

Тепер увага ринків зміщується до рішення Банку Японії щодо процентної ставки, яке має бути прийняте наступного тижня. Голова Банку Японії Кадзуо Уеда заявив у середу, що підвищення ставки можливе, якщо економічні та цінові умови продовжать покращуватися.

Японський Nikkei 225 виріс на 0,4%, але відстав від своїх конкурентів, оскільки зростання єни на тлі спекуляцій щодо підвищення ставок створило знижувальний тиск.

Сильніша єна робить японські товари дорожчими за кордоном, зменшуючи попит і норму прибутку для експортерів. Це тисне на ціни акцій, тягнучи вниз загальні ринкові індекси.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у США за грудень зріс на 0,4%, що значною мірою відповідало очікуванням економістів, в той час як базовий показник Федеральної резервної системи виявився повільнішим, ніж очікувалося.

Це повернуло очікування зниження ставок на порядок денний, що сприяло зростанню акцій по всьому світу.

Австралійський S&P/ASX 200 підскочив на 1,4%. Дані, опубліковані в четвер, показали, що ринок праці Австралії в грудні розширився набагато більше, ніж очікувалося, а це означає, що ринок праці все ще залишається досить гарячим.

У Китаї ринки були обережними напередодні виходу місцевих даних у п'ятницю. Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 виріс на 0,1%, а індекс Shanghai Composite - на 0,2%. Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 0,7%.

Цього тижня основна увага буде прикута до даних про економічні показники Китаю на кінець 2024 року. У п'ятницю будуть опубліковані дані по валовому внутрішньому продукту (ВВП) країни за весь 2024 рік. Крім того, в п'ятницю також будуть опубліковані дані про промислове виробництво за грудень і роздрібні продажі.

У той же час, філіппінський PSEi Composite виріс більш ніж на 1%, а таїландський SET Index - на 0,5%.

Сінгапурський Straits Times Index зріс на 0,6%, а індійський Nifty 50 Futures - на 0,1%.

Південнокорейський індекс KOSPI підскочив на 1,2%, незважаючи на те, що центральний банк утримував ставки всупереч очікуванням їх зниження.

Банк Кореї (БК) оголосив у четвер, що збереже облікову ставку на рівні 3,00%, всупереч поширеним очікуванням зниження на 25 базисних пунктів.

Це рішення було прийнято на тлі значної політичної кризи після арешту президента Юн Сок Йола, який був затриманий після спроби запровадити воєнний стан.

Рішення Банку Кореї залишити ставки незмінними виглядає як спроба стабілізувати південнокорейську вону, яка нещодавно впала до 15-річного мінімуму по відношенню до долара США, що посилило економічну невизначеність.