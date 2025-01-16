Зниження інфляції в США послабило долар, єна зростає перед виступом Банку Японії

Долар знизився в четвер, опинившись трохи нижче нещодавніх піків, оскільки уповільнення інфляції в США призвело до зниження прибутковості облігацій, в той час як ієна досягла місячного максимуму на тлі зростання бетів на підвищення процентної ставки в Японії.

Єна була найбільше посунула долар протягом ночі, подорожчавши приблизно на 1% і продовживши зростання в Азії, оскільки зниження інфляції в США підвищило шанси на зниження ставки Федеральної резервної системи і збіглося з чутками про підвищення ставки Банком Японії наступного тижня.

Єна торгувалася на рівні 155,21 за долар, що є найсильнішим показником з 19 грудня. Долар США також віддав деякі нещодавні здобутки проти австралійського та новозеландського доларів, а вранці в Азії австралієць досягнув тижневого максимуму в $0,6248.

Євро виявився досить стабільним і востаннє торгувався на рівні $1,0298. Індекс долара знижувався четверту сесію поспіль у четвер, трохи ослабнувши до 109,02.

Валютні ринки майже не відреагували на оголошення угоди про припинення вогню в Газі, хоча ізраїльський шекель сягнув місячного максимуму.

Базова інфляція в США в грудні склала 0,2% в місячному вимірі, що відповідає прогнозам і нижче листопадових 0,3%. У річному вимірі показник 3,2% виявився нижчим за очікування 3,3%. Це сталося після аналогічно м'якшого, ніж очікувалося, показника інфляції у Великій Британії та заяви представника Банку Англії про те, що настав час для зниження процентних ставок.

Трейдери, які були стурбовані інфляцією, відреагували на це з полегшенням, купуючи акції і знизивши прибутковість 10-річних казначейських облігацій більш ніж на 13 базисних пунктів, хоча реакція валютного ринку була дещо більш стриманою.

Індекс долара в січні залишився на 0,5% сильнішим і, якщо ця тенденція збережеться, то це буде вже четвертий місячний приріст поспіль. Ринки заклали в ціну пом'якшення Федеральним резервом цього року близько 10 б.п. після виходу даних по інфляції, розраховуючи на 37 б.п. зменшення ставки на 37 б.п.

«Звичайно, останнім часом долар перевищив спреди за ставками, - сказав макростратег Deutsche Bank Тім Бейкер у своїй замітці.

«Але це не настільки велике перевищення», - сказав він. Долар повинен отримати премію за ризик, враховуючи геополітичний фон».

«Крім того, - додав він, - це також абсолютно нормально бачити таку силу долара, коли зростання США випереджає аналогічні показники інших країн до такої міри - і в попередніх епізодах долар перевищував цей взаємозв'язок».

Ринки насторожено очікують на інавгурацію Дональда Трампа в понеділок, коли він видасть низку указів, особливо щодо мит, які, ймовірно, обвалять ціни на активи і курс долара.

«Сила долара може частково відображати побоювання щодо Трампа 2.0 (мит)», - сказав економіст Mizuho Вішну Варатан.

Китайський юань, який опинився на передовій лінії митного ризику, ледве встиг відскочити і на початку торгів знаходився біля слабкого кінця свого торгового діапазону на рівні 7,3312.

Новозеландський долар, на позначці $0,5623, все ще знаходиться біля дворічного мінімуму понеділка $0,5543, а австралієць залишається в межах досяжності нещодавнього п'ятирічного мінімуму, отримавши лише короткий поштовх від сильних показників зайнятості в четвер.

В Азії фунт стерлінгів трохи знизився до $1,2233, а для менших валют це не було значним полегшенням.

Індонезійська рупія досягла шестимісячного мінімуму в середу після несподіваного зниження ставки Банком Індонезії. Південнокорейська вона також не відчула значного підйому після того, як центральний банк, всупереч очікуванням, залишив свою базову ставку на рівні 3%.

Крім початку президентства Трампа, ринки очікують на дані по зростанню економіки Китаю, які мають бути опубліковані в п'ятницю, і засідання Банку Японії наступного тижня.

Нещодавні заяви голови Банку Японії Кадзуо Уеда та його заступника Рьозо Хіміно чітко дали зрозуміти, що підвищення ставки принаймні обговорюватиметься, і ринки оцінили ймовірність підвищення короткострокових ставок на 25 базисних пунктів до 0,5% з ймовірністю близько 74%.