Волл-стріт зростає на даних по інфляції та банківських прибутках

Американські акції зросли в середу, причому всі три основні індекси зафіксували найбільший денний приріст у відсотках за останні два місяці, оскільки нижчі, ніж очікувалося, дані по базовій інфляції за грудень і хороші прибутки найбільших американських банків сприяли ралі.

Міністерство праці повідомило, що індекс споживчих цін (ІСЦ) виріс найбільше за дев'ять місяців через зростання цін на енергоносії, хоча показник базового інфляційного тиску знизився.

Дані у вівторок показали, що індекс цін виробників (PPI) виріс менше, ніж очікувалося.

«Ми так хвилювалися через те, що ставки можуть підвищитися, і це стане проблемою, і Великобританія не зможе позичати гроші, і , наш дефіцит, і тому всі були трохи накручені», - сказав Стівен Массокка, старший віце-президент Wedbush Securities в Сан-Франциско.

«Показники індексу споживчих цін та індексу цін виробників - вони не надто прохолодні, але й не гарячі - і, безумовно, це наводить на думку, що багаття інфляції згасає».

Промисловий індекс Доу-Джонса виріс на 703,27 пункти, або на 1,65%, до 43 221,55, S&P 500 - на 107,00 пунктів, або на 1,83%, до 5 949,91, а Nasdaq Composite - на 466,84 пункти, або на 2,45%, до 19 511,23.

Всі три основні індекси показали найбільший щоденний приріст з 6 листопада, так само як і внутрішньо-орієнтований індекс акцій компаній з малою капіталізацією Russell 2000, який піднявся на 1,99%.

Акції зазнали труднощів після ралі після виборів у США, коли індекс S&P 500 падав протягом чотирьох з попередніх п'яти тижнів. Стійкість економіки, повільна інфляція та коментарі політиків Федерального резерву США посилили занепокоєння щодо того, що центральний банк буде менш агресивним у зниженні процентних ставок, ніж очікувалося раніше.

Зберігається занепокоєння щодо можливих мит від нової адміністрації новообраного президента Дональда Трампа, які ще більше підштовхнуть інфляцію.

Але очікування щодо подальшого зниження ставок ФРС цього року зросли після публікації даних по індексу споживчих цін, а також ймовірність зниження ставок щонайменше на 25 базисних пунктів на червневому засіданні ФРС.

Представники ФРС заявили в середу, що останні дані по інфляції були корисними, але відзначили невизначеність в найближчі місяці, оскільки вони очікують політики від нової адміністрації Трампа.

Бежева книга ФРС показала, що економічна активність в кінці листопада і в грудні зросла від незначного до помірного зростання , зайнятість зростала, а ціни помірно піднялися на тлі занепокоєння щодо потенційного впливу політики Трампа.

Базова дохідність казначейських облігацій впала з 14-місячного максимуму в 4,809%, досягнутого на початку цього тижня, і востаннє знизилася на 13,7 базисних пунктів до 4,651%.

Підтримку також надали звіти великих банків: акції JPMorgan зросли на 1,97% завдяки рекордному річному прибутку на фоні відновлення ринків у четвертому кварталі. Акції Wells Fargo підскочили на 6,69% після того, як його прибуток у четвертому кварталі перевершив очікування WS, оскільки сплеск активності в укладанні угод стимулював його інвестиційний банківський бізнес.

Goldman Sachs, що зріс на 6,02%, дав найбільший поштовх для Dow Industrials, оскільки забезпечив зростання приблизно на 214 пунктів після того, як отримав найкращий квартальний прибуток з третього кварталу 2021 року. Citigroup піднявся на 6,49% після того, як вийшов на прибуток у четвертому кварталі. Банківський індекс S&P 500 виріс на 3,37%.

Полегшення також принесла довгоочікувана поетапна угода про припинення війни в Газі після 15 місяців конфлікту.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 5,49 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі - у співвідношенні 3,19 до 1.

Індекс S&P 500 показав 20 нових 52-тижневих максимумів і дев'ять нових мінімумів, а індекс Nasdaq Composite зафіксував 60 нових максимумів і 92 нових мінімуми.

Обсяг торгів на американських біржах склав 14,26 мільярдів акцій, порівняно з 15,81 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.