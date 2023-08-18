Долар налаштований на п'ятий прибутковий тиждень завдяки сподівань щодо ФРС, НБК підтримує юань

Долар продемонстрував п'ятий прибутковий тиждень у порівнянні з основними валютами, що стало найдовшою смугою за 15 місяців, оскільки стійка економіка США виступала за збереження високих ставок на більш тривалий термін, тоді як нестабільне відновлення Китаю стимулювало попит на безпечну американську валюту.

Однак, у п'ятницю долар дещо скоротив свої досягнення, оскільки його ралі по відношенню до єни тримало трейдерів у напрузі через ризик інтервенції, а юань зріс після того, як Народний банк Китаю встановив набагато сильніший, ніж очікувалося, денний фіксінг.

Індекс долара США, який вимірює валюту по відношенню до шести конкурентів із розвинених країн, включаючи єну та євро, знизився на 0,14% до 103,26 після досягнення двомісячного максимуму на рівні 103,59 напередодні.

За тиждень він має зрости на 0,39%.

У четвер протокол останнього засідання Федеральної резервної системи показав, що більшість членів комітету зі встановлення ставок, як і раніше, бачать «значні ризики зростання інфляції», що вказує на схильність до подальшого підвищення ставок.

Сильні економічні дані на цьому тижні, особливо дані щодо роздрібних продажів, вже зміцнили доводи на користь подальшого посилення.

Все це допомогло у четвер підняти прибутковість 10-річних казначейських облігацій до 4,328%, найвищого рівня з жовтня.

"Ринок хоче, щоб ФРС призупинила дії, але дані не сприяють цьму", - сказав Тоні Сайкамор, ринковий аналітик IG.

«Неприйняття ризику, вища прибутковість, стійкі економічні дані... всі ці речі ідеально відіграли роль для долара США».

Деякі продажі, щоб зафіксувати прибуток від ралі долара, мають сенс у вихідні дні, додав Сайкамор, але прорив вище 103,70 наступного тижня виглядає ймовірним, відкриваючи шлях для тестування травневого піку 104,70, а потім 105,88.

По відношенню до єни долар знизився на 0,22% до 145,515 після досягнення вночі дев'ятимісячного піку на рівні 146,40.

Восени минулого року зростання долара вище 145 спровокувало першу за покоління інтервенцію купівлі єни з боку японської влади.

Євро виріс на 0,2% до 1,0892 долара, відскочивши від шеститижневого мінімуму четверга у 1,08565 долара.

По відношенню до юаня долар знизився на 0,11% до 7,2895 на офшорних торгах, при цьому китайська валюта отримала підтримку від встановлення центральним банком офіційної середньої точки на рівні 7,2006, що більш ніж на 1000 пунктів вище за оцінку Reuters.

Китайська валюта у четвер на офшорних ринках пробила дев'ятимісячний мінімум у 7,3490.

Економічні проблеми Китаю посилилися: забудовник China Evergrande звернувся по захист відповідно до глави 15 до суду США у справах про банкрутство.

Пекін досі нерішучий у стимулюючих заходах, навіть незважаючи на те, що кожен недавній випуск даних малював дедалі похмурішу картину економічних перспектив.

Австралійський долар, який часто торгується як проксі для Китаю і останніми днями, як правило, слідує за курсом юаня, зріс на 0,25% до 0,6418 долара, продовживши відскок від дев'ятимісячного мінімуму четверга у 0,6365 долара.

Тим часом найбільша у світі криптовалюта, біткойн, коливалася близько двомісячного мінімуму після падіння більш ніж на 8,5% до мінімуму в 26 266 доларів у четвер. Востаннє він становив 26 609 доларів.

"Настає момент, коли він просто не може більше ігнорувати зростання прибутковості (казначейських облігацій США)", - сказав Сайкамор з IG, який бачить потенціал зниження до 24 500 доларів.

«Питання полягає в тому, чи ви хочете, щоб ваші активи знаходилися в спекулятивній частині ринку, коли ви перебуваєте в середині бенкету на ринку облігацій».