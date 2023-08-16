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Золото близько до позначки нижче 1900 доларів, мідь перебуває під тиском проблем Китаю

08:06 16.08.2023 |

Фінанси

 

Ціни на золото в середу не змінилися і були на порозі падіння нижче за ключові рівні, тоді як ціни на мідь досягли двомісячного мінімуму, оскільки побоювання з приводу уповільнення економічного зростання в Китаї і підвищення відсоткових ставок зміцнили долар.

Дані роздрібних продажів у США, опубліковані у вівторок, показали, що споживчі витрати в країні залишаються високими, що може вказувати на посилення інфляційного тиску в найближчі місяці.

Ця ідея у поєднанні з погіршенням ставлення до ризику на тлі ознак уповільнення економічного зростання в Китаї призвела до того, що інвестори вклали гроші в долар замість активів "тихої гавані", таких як золото та дорогоцінні метали.

Спотові ціни на жовтий метал у вівторок ненадовго опустилися нижче за рівень 1900 доларів за унцію і тепер торгуються трохи вищими за майже двомісячний мінімум.

Золото спот о 20:19 за східним часом (00:19 за Грінвічем) залишаються на рівні 1902,24 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото із закінченням терміну дії у грудні впали на 0,1% до 1933,40 долара за унцію.

Дані про роздрібні продажі у вівторок були опубліковані через кілька днів після сильніших показників інфляції за липень і вказали на яструбиний короткостроковий прогноз для Федеральної резервної системи.

Центральний банк попередив, що відсоткові ставки можуть зрости з більш як 20-річного максимуму, якщо інфляція залишиться тривкою. Такий сценарій лиховісний для нерентабельних активів, такі як золото та інші метали, з огляду на те, що він збільшує їхню альтернативну вартість.

Ця ідея також призвела до того, що інвестори значною мірою віддали перевагу долару і казначейським облігаціям, як активам "тихої гавані", замість золота, оскільки схильність до ризику погіршилася на тлі погіршення економічних умов у більшості країн світу, особливо в Китаї.

У середу долар стабілізувався близько півторамісячного максимуму, різко відновившись із мінімумів 2023 року, досягнутих за останній місяць.

Навіть якщо ФРС більше не підвищить відсоткові ставки, очікується, що вона збереже їх на більш ніж 20-річному максимумі принаймні до середини 2024 року, що становить слабкий прогноз для нерентабельних активів.

На мідь чинили тиск слабші економічні показники з Китаю, оскільки найбільший у світі імпортер бореться із уповільненням зростання та дезінфляцією.

Ф'ючерси на мідь коливалися на рівні 3,36603 долара за фунт і були близькі до найслабшого рівня за два місяці.

Дані у вівторок показали, що як роздрібний продаж, так і промислове виробництво в Китаї зросли в липні набагато менше, ніж очікувалося, завершивши серію слабких економічних показників за місяць, оскільки відновлення після COVID вичерпало себе.

У той час як країна несподівано знизила ключові кредитні ставки після публікації даних, постійні побоювання з приводу обвалу ринку нерухомості також не вселяють особливого оптимізму щодо Китаю, особливо на тлі побоювань щодо дефолту гіганта нерухомості Country Garden Holdings.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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