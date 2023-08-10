Долар вагається в очікуванні даних про інфляцію в США; НБК підтримує юань

Цього тижня долар тримався в центрі свого діапазону по відношенню до кошика основних валют, оскільки інвестори чекають на ключові дані щодо інфляції в США, які можуть вплинути на політику Федеральної резервної системи.

Валюта США досягла місячного максимуму по відношенню до єни, оскільки ринки прийшли до думки, що Банк Японії повільно відмовлятиметься від стимулювання, навіть незважаючи на те, що трейдери в основному роблять ставку на те, що ФРС покінчила з підвищенням ставок.

Австралійський та новозеландський долари вагалися поблизу двомісячного мінімуму на тлі погіршення економічних перспектив ключового торгового партнера, Китаю. Юань трохи відійшов від місячного мінімуму після того, як Народний банк Китаю знову встановив сильніший, ніж очікувалося, офіційний обмінний курс на знак невдоволення нещодавньою слабкістю.

Індекс долара США, який вимірює валюту по відношенню до шести валют, включаючи євро та єну, практично не змінився на рівні 102,50, після торгівлі приблизно між 101,98 та 102,80 цього тижня.

Долар виграв від попиту на прихісток після низки поганих економічних даних з Китаю, в той час як прогноз продовжує будуватися на м'якій посадці економіки США в міру пом'якшення цінового тиску.

Економісти з Волл-стріт прогнозують, що базовий індекс споживчих цін (ІСЦ) у липні зріс на 4,8% у річному обчисленні, не змінившись порівняно з попереднім місяцем.

Грошові ринки нині дають 86,5% шансів на те, що ФРС відмовиться від ще одного підвищення ставки на своєму вересневому засіданні та передбачає наступний крок у вигляді зниження, ймовірно, навесні наступного року.

Проте, за словами ринкового аналітика IG Тоні Сайкамора, зростання цін на сиру нафту, які встановилися на найвищому рівні з січня, затьмарює перспективи.

«Ціни на енергоносії, що зростають, офіційно стали новим слоном у порцеляновій лавці, що загрожує зруйнувати розповідь про дезінфляцію/м'яку посадку», - написав Сайкамор у записці для клієнта.

«З огляду на нещодавнє ралі цін на енергоносії, ми думаємо, що вищі, ніж очікувалося, цифри інфляції сьогодні ввечері будуть погано сприйняті, і ринок, швидше за все, пропустить «хороші» цифри».

Долар майже не змінився на рівні 143,79 єни після того, як раніше дрейфував до найвищого рівня з 7 липня у 143,90.

Незважаючи на рішення Банку Японії послабити контроль над довгостроковою прибутковістю наприкінці минулого місяця, політики наголосили, що ця зміна була технічною поправкою, спрямованою на продовження терміну дії стимулів, які в основному визначаються негативною короткостроковою процентною ставкою.

"Слабкі дані про грошові доходи японців на початку цього тижня зміцнили нашу впевненість у тому, що Банк Японії залишить відсоткові ставки без змін на рівні -0,1% до кінця року", - написала у замітці стратег Commonwealth Bank of Australia Крістіна Кліфтон.

"Відносні перспективи грошово-кредитної політики між США та Японією припускають, що USD/JPY, ймовірно, збереже підтримку".

Євро майже не змінився на рівні 1,09695 долара після того, як з минулої п'ятниці він торгувався у дедалі вужчому діапазоні 1,0930-1,1042 долара.

Китайський юань на офшорних торгах піднявся приблизно на 0,1% до 7,2235 за долар після того, як НБК встановив сильнішу офіційну середню точку, ніж ринковий консенсус. Офшорний юань упав до найслабшого з 7 липня рівня 7,2514 у вівторок.

Дані в середу показали, що китайська економіка минулого місяця поринула в дефляцію після того, як звіт попереднього дня показав значніший, ніж очікувалося, спад як імпорту, так і експорту.

Вночі президент США Джо Байден підписав указ, який забороняє деякі нові інвестиції США в Китай у чутливі технології, такі як напівпровідники.

Австралієць, який, як правило, уважно йшов за юанем цього тижня, майже не змінився на рівні 0,6530 долара порівняно з мінімумом вівторка на рівні 0,6497 долара, найнижчому рівні з 1 червня.

Новозеландський ківі не змінився на рівні 0,6053 долара, трохи вище за мінімум вівторка в 0,6035 долара, який був найслабшим з 8 червня.