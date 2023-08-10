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Золото перебуває на рівні 1-місячного мінімуму, мідь стабілізувалася перед індексом споживчих цін США
08:02 10.08.2023 |
Ціни на золото в четвер коливалися на місячному мінімумі, тоді як ціни на мідь стабілізувалися після різких втрат, оскільки ринки принишкли напередодні ключових даних щодо інфляції в США, які мають бути опубліковані пізніше цього ж дня.
Минулого тижня жовтий метал суттєво знизився через зміцнення долара та підвищення прибутковості. Погіршення апетиту до ризику також підштовхнуло трейдерів до долара, оскільки інвестори роблять ставку на те, що процентні ставки в США цього року залишатимуться вищими.
Спотове золото о 20:09 за східним часом (00:09 за Грінвічем) зросло на 0,1% до 1916,34 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото впали на 0,1% до 1948,85 долара за унцію . Обидва інструменти знизилися приблизно на 1,3% цього тижня.
Більшість втрат золота була викликана очікуваннями того, що інфляція індексу споживчих цін у США трохи зросла в липні, залишаючись стійкою і набагато вищою за цільовий діапазон Федеральної резервної системи.
Будь-які ознаки стійкості інфляції дають ФРС більше стимулів для збереження високих ставок та жорсткої політики, що не обіцяє нічого хорошого для нерентабельних активів, таких як золото.
Очікування вищого значення індексу споживчих цін також сприяли зростанню долара, що зробило його кращим місцем притулку, ніж золото. Долар США торгувався поблизу п'ятитижневих максимумів, а прибутковість 10-річних казначейських облігацій США торгувалася поблизу максимумів 2023 року.
Деякі чиновники ФРС також закликали до подальшого підвищення процентної ставки на початку цього тижня, посилаючись на тривку інфляцію. Центральний банк заявив, що потенційно підвищить відсоткові ставки щонайменше ще раз цього року.
Також очікується, що банк триматиме ставки на вищому рівні протягом більш тривалого часу, що підриває перспективи будь-якого значного зростання цін на золото цього року. Високі відсоткові ставки збільшують альтернативні витрати інвестування у золото та інші нерентабельні активи.
Інші дорогоцінні метали також зазнали різких втрат за тиждень. Платина подешевшала майже на 4%, а срібло - на 4,1%.
Серед промислових металів ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до 3,7822 долара за фунт і торгувалися зі зниженням на 2,2% за тиждень.
Червоний метал постраждав через низку слабких економічних показників від провідного імпортера, Китаю, які показали, що відновлення після COVID у липні погіршилося, після слабкого другого кварталу.
Споживчі ціни в Китаї скотилися до дефляції, а імпорт та експорт у країні скоротилися у липні набагато більше, ніж очікувалося. Імпорт міді до країни також скоротився минулого місяця.
Слабкість акцій найбільшого у світі імпортера міді посилила побоювання щодо уповільнення попиту на червоний метал, особливо на тлі погіршення економічних умов у всьому світі.
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