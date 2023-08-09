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Долар зміцнюється на попиті на безпечний прихісток, оскільки ринки збентежені Китаєм та банками
08:40 09.08.2023 |
У середу долар залишався на передньому краї, зберігаючи нічний прибуток по відношенню до основних аналогів, оскільки інвестори шукали безпечну валюту на тлі ризиків, пов'язаних з китайською економікою, що коливається, і зниженням кредитних рейтингів американських банків.
Чутливі до ризику австралійський та новозеландський долари звалилися до багатомісячних мінімумів. Китайський юань, однак, отримав деякий перепочинок після того, як центральний банк встановив вищу, ніж очікувалося, офіційну ставку, сигналізуючи про своє незадоволення недавнім зниженням.
Індекс долара США, який вимірює валюту по відношенню до євро, єни та чотирьох інших валют, практично не змінився, і перебуває на рівні 102,50, після зростання на 0,47% на попередній сесії.
Занепокоєння щодо світової економіки знову посилилося після того, як дані у вівторок показали, що імпорт та експорт Китаю в липні скоротилися швидше, ніж очікувалося.
Дані в середу показали, що споживчі ціни в Китаї впали в липні вперше більш ніж за два роки, посиливши дефляційні побоювання, хоча зниження на 0,3% було трохи меншим, ніж прогнозувалося в опитуванні Reuters.
Занепокоєння американськими банками посилилося після того, як агентство Moody's знизило кредитні рейтинги кількох малих та середніх американських банків і заявило, що може знизити рейтинг деяких найбільших кредиторів країни, включаючи Bank of New York Mellon та US Bancorp. Rome через можливість застосування одноразового 40-відсоткового податоку на прибуток італійських банків.
Казначейські облігації США також зазнали сплеску попиту з боку інвесторів, які шукають притулку, при цьому доходність 10-річних облігацій ненадовго опустилася нижче за 4%.
"За інших обставин я б подивився на 10-річну прибутковість нижче 4% і сказав би, що долар повинен бути нижчим, але це просто говорить про середовище, в якому ми знаходимося без ризику", - сказав Рей Аттрілл, голова валютної стратегії Національного банку Австралії.
У Китаї «досі немає ознак швидкої підтримки» економіки з боку офіційних органів, незважаючи на «своєрідний протест проти недавнього стрибка курсу долара до юаня», який передбачає сильний фіксинг юаня, сказав Аттрілл.
Долар знизився на 0,12% до 7,2274 юаня в офшорній торгівлі після того як Народний банк Китаю встановив середню ставку для офшорної торгівлі на рівні 7,1588, що набагато вище за оцінку Reuters в 7,2198.
Австралійський долар, який часто виступає як показник економічних перспектив Китаю, майже не змінився на рівні 0,6543 долара, після падіння у вівторок до найнижчого рівня з 1 червня до 0,6497 долара.
Новозеландський ківі впав на 0,16% до 0,6054 долара, повернувшись до двомісячного мінімуму попередньої сесії 0,6035 долара.
Долар США був стійким, незважаючи на деякі більш голубині сигнали, що надійшли від представників Федеральної резервної системи напередодні, а президент ФРБ Філадельфії Патрік Харкер припустив, що відсоткові ставки вже досить високі, повторюючи думку президента ФРБ Атланти Рафаеля Бостіка.
Однак повідомлення було далеко не однорідним: у понеділок голова ФРС Мішель Боуман заявила, що можливі подальші підвищення.
"Ми починаємо отримувати все більше голубиних коментарів від представників ФРС, і ви починаєте думати: добре, мислення дійсно починає змінюватися", - сказав Барт Вакабаяші, менеджер токійської філії State Street Bank and Trust.
«Я не знаю, чи це є поворотним моментом, але це дійсно заважає наступній зустрічі».
Трейдери грошового ринку, як і раніше, сильно виступають за підвищення ставки на чверть пункту на наступному засіданні з питань політики у вересні, вважаючи ймовірність 86,5%.
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